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Aydın kestanesi zirvede



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Aydın Ticaret Borsası, 1. Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesinde başta kestane olmak üzere Aydın'a özgü yöresel ürünleri tanıttı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) organizasyonunda Türkiye'nin yöresel ürünlerini dünyaya tanıtmak amacıyla 1.'si gerçekleşen Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ankara Valisi Ercan Topaca, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve ATO Başkanı Gürsel Baran ile birlikte geniş bir izleyici kitlesinin katılımıyla gerçekleştirildi.



Aydın Ticaret Borsası; Coğrafi İşaretli Ürünü Aydın Kestanesi, Aydın Kestanesinden imal edilen Kestane Şekeri ve Kestane Unu, değerlendirme süreci devam eden Aydın Zeytinyağı, Aydın Memecik Zeytini, Coğrafi İşaret başvuru sürecinde olan Yamalak Kabası ve Aydın Çam Fıstığını ayrıca Aydın Ticaret Odası tarafından AB Komisyonunda tescillenmiş Aydın İnciri katılımcılara tanıttı.



Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, yaptığı açıklamada; "Coğrafi İşaretler ticari öneminden öte, üretim metodu ve kaliteyi garanti etmek, pazarlama aracı olmak, yerel üretimi ve kırsal kalkınmayı desteklemek, geleneksel bilgi ve kültürü korumak, ürün taklitçiliği ile mücadele etmek adına titizlikle koruması gereken ürünlerdir. Aydın Ticaret Borsası olarak, ilimizin ürünlerinin korunması, haksız rekabete uğramaması ve dünya çapında tanınması için Aydın Zeytinyağı, Aydın Kestanesi, Aydın Memecik Zeytini, için Türk Patent Enstitüsüne Coğrafi İşaret başvuruları yapılmıştır. Aralık 2010'da Türk Patent Enstitüsüne yapılan 'Aydın Kestanesi' coğrafi işaret başvurusu, Türk Patent Enstitüsü tarafından tescile uygun görülmüştür. 'Aydın Kestanesi' coğrafi işaret başvuru aşamamızdan, bu güne birçok tanıtım çalışması yürütülerek, Aydın kestanesinin bilinirliği arttırılmış, her platformda ön plana taşınmıştır. 'Aydın Kestanesi' için 8 Eylül 2015 tarihinde 'TR-PDO-0005-01362 referans numarasıyla AB Komisyonu'na Coğrafi İşaret müracaatı yapılmıştır. Açılan sürecin sorunsuz tamamlanması halinde, Aydın Kestanesi Avrupa Birliğinde koruma altına alınacaktır. Coğrafi İşaretler önemli çalışma konularımızdan biri olmaya devam edecektir" diye konuştu.



Zirveye Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Ülgen, Meclis Üyesi Rıza Uyar ve Basın Yayın ve Hakla İlişkiler Şefi Duygu Ödenir Tükel katılım sağladı.

(MB-E)



02.05.2017 10:13:06 TSI

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