Kayseri OSB'de 'dış ticarette e-ticaret uygulamaları' eğitimi gerçekleştirildi
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KAYSERİ (İHA) - Kayseri OSB Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan "URGE Metal Fabrikasyon Ürünler-Çelik Kapı Kümelenmesi" projesi kapsamında, 'dış ticaret alanında e-ticaret uygulamaları' eğitimi düzenlendi.
Endüstriyel Tasarım Merkezi Eğitim Salonunda gerçekleştirilen eğitimde, dış ticaret mevzuatı, e-ticaret uygulamalarının dış ticarette sunduğu avantajlar gibi konulara yer verildi. Ayrıca firma üyelerinin ihtiyaç duyduğu konulara da açıklık getirildi.
URGE kümelenmesi üye firmaları tarafından yoğun bir katılım ile gerçekleştirilen eğitim sonunda, katılımcılara sertifikaları takdim edildi.
(SK)
02.05.2017 10:19:47 TSI
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