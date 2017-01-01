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Bilecikli avcı '9. Fermalı Av Köpekleri Mera Yarışması'nda birinci oldu



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecikli avcı İslam Arar, 9. Fermalı Av Köpekleri Mera Yarışması'nda birinciliği rakiplerine kaptırmadı.

Adapazarı Belediyesi tarafından bu yıl 9'uncu kez düzenlenen Fermalı Av Köpekleri Mera Yarışması 3 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti. Bileciler köyü merasında gerçekleştirilen yarışmada Bilecik Avcılar Kulübü üyesi İslam Arar, katıldığı değişik kategorilerde bir birincilik, bir de üçüncülük elde etti.

Öte yandan, Bilecikli avcı İslam Arar'a ödül olarak tüfek verildi.

(CKT-HA-Y)



02.05.2017 10:21:25 TSI

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