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Mobil PTT aracı hizmete başladı



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Adnan Menderes Üniversitesi personelinin tüm PTT işlemlerini gerçekleştirebileceği Mobil PTT aracı hizmete başladı.

ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi bahçesinde Başhekim Yrd. Doç. Dr. Mücahit Kapçı'nın ilk posta gönderimini gerçekleştirdiği açılışta PTT Başmüdürü Rahmi Candan, PTT Merkez Müdür Süleyman Sevindim, Yapı ve Teknik İşler Müdürü Teoman Oğuzlu, Posta Dağıtım Toplama Merkez Müdürü Şahin Karakoç ve Hastanemiz Müdür Yardımcısı Salih Sevim bulundu.

Başhekim Yrd. Doç. Dr. Mücahit Kapçı, PTT Mobil aracının tüm ADÜ personeli ihtiyaçları doğrultusunda yapılan bir çalışma olduğunu belirterek, ADÜ ailesi için hayırlı olmasını diledi.

Mobil PTT aracında merkez ve şubelerde gerçekleştirilen tüm işlemler olan havale, çek işlemleri, posta, kargo, kredi kartı tahsilatı, anlaşmalı kurumlara ait elektrik ve su tahsilatları ve HGS işlemleri yapılacak.

(MB-Y)



02.05.2017 10:22:27 TSI

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