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İzmit Belediyesi'nden Diyadin'e oyun grubu



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın İçişleri Bakanlığı'nca hizmet danışmanı olarak görevlendirildiği Ağrı'nın Diyadin ilçesine çocukların yararlanması için oyun grubu montajı yapıldı.

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün desteği Diyadin'de bulunan 14 Nisan İlköğretim Okulu bahçesine montajı yapılan oyun grubu bölge çocuklarını oldukça sevindirdi. Diyadinli çocuklar, oyun grubu için Başkan Doğan'a teşekkür ettiler. Yetkililer, okul bahçesine oyun grubunun montajının yanı sıra 20 adet kara selvi dikiminin de yapıldığını söylediler.

Bilindiği gibi İzmit Belediyesi'nin desteği ile Diyadin'de 2 adet çorba çeşmesi, kadınlar için kurs, çocuklar için etüt merkezi ile cep sineması da faaliyete geçirilmişti.

(GY-Y)



02.05.2017 10:22:28 TSI

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