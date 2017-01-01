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Kulüplerarası Ritmik Cimnastik Yıldız ve Büyükler Grup Birinciliği

- Adana'da düzenlenen turnuvaya 20 kulüpten 107 sporu katıldı



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Cimnastik Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan "Kulüplerarası Yıldız ve Büyükler Ritmik Cimnastik" müsabakaları Adana'da tamamlandı.

Yüreğir Serinevler Spor Salonunda gerçekleştirilen ve iki gün süren müsabakalara 20 kulüpten 107 sporcunun katıldı. 2 gün süren müsabakalar sonunda Çember, Lobut, Top ve Kurdele branşlarında dereceye giren takımlar şöyle:

Yıldızlar: 1. Şavkar Cimnastik Spor Kulübü, 2. ODTÜ Spor Kulübü, 3. Başkent Akademi Cimnastik Spor Kulübü

Büyükler: 1. ODTÜ Spor Kulübü, 2. Başkent Akademi Cimnastik Spor Kulübü, 3. Beşiktaş Jimnastik Kulübü

Dereceye giren sporculara ödüllerini, Cimnastik Federasyonu Ritmik As Başkanı Derviş Çatalbaş, Cimnastik Federasyonu Adana İl Temsilcisi Mahmut Ekrem Yıldızhan ve müsabaka hakemleri verdiler.

(ELF-Y)



02.05.2017 10:28:30 TSI

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