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Genç çiftçilere hibe desteği

- Genç çiftçilere yapılacak 30 bin TL hibe desteği için son başvuru tarihi 5 Mayıs 2017



(Fotoğraflı)



Mehmet Emin İncekulak

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde, "Genç Çiftçilere 30 bin TL Hibe Desteği" projesi mahalle ve köy muhtarlarına yönelik yapılan toplantıda tanıtıldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan broşürler katılımcılara dağıtıldı.

Simav İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılı Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, hayvansal üretimde; Büyükbaş (Manda dahil) ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği, kanatlı / ipek böceği yetiştiriciliği, tesis yapımı, bitkisel üretimde ; Kapama meyve bahçesi tesisi, iç ve dış mekan süsü bitkisi yetiştiriciliği, kontrollü örtü altı yetiştiriciliği, kültür / istiridye v.b. mantarı üretimi, tesisi yapımı, Yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi konulu projeler ile coğrafi işaretli organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim konulu projeler ile coğrafi işareti olan gıdaların üretimi konulu projelerin başvuruları 5 Mayıs 2017 tarihinde sona erecek.

Simav İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Mühendisi Melek Tatlıdil Özdemir, Simav ilçesinden 2016 yılında, kırsal kalkınma desteği kapsamında yapılan bin 300 civarındaki müracaattan, kriterlere uygun bulunan 28 genç çiftçi yararlandığını bunlardan 16 kişiye büyükbaş hayvan, 2 kişiye küçükbaş hayvan, 10 kişiye de bitkisel üretim için 30'ar bin lira karşılıksız hibe desteği verildiğini belirtti. Özdemir " 10 Nisan 2017 tarihinde başvuruları başlayan genç çiftçi hibe projesinin son kabul tarihi 5 Mayıs 2017 dir. Genç çiftçi hibe projesine başvuru yapabilmek için 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış olmak, 15 adet büyükbaş veya 50 adet küçükbaş hayvan sahibi olmamak, 50 adetten fazla arılı kovan sahibi olmamak, hibe sözleşmesi iptal edilmiş veya genç çiftçi proje değerlendirme komisyonunca reddedilmemiş olması gerekir" şeklinde bilgilendirme yaptı.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, 2016 yılında, genç çiftçilere yapılan desteğin 2016 yılında amacına ulaştığını ifade etti. Halim " 2017 yılı için yapılacak başvurularda, kurs ve eğitim belgeleri ile daha önce başarıya ulaşmış projelerin önceliği olacak. Ayrıca, birinci derece şehit yakını, gazi, engelli, engelliye bakmakla yükümlü kişilerin ibraz edeceği belgeler de, başvurulardaki puanlamada dikkate alınacak" dedi.

Eynal Fruze salonunda yapılan bilgilendirme toplantısının sonunda, genç çiftçiler, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği proje konularına esas canlı hayvan alımlarının, protokol hükümlerince alım sözleşmesi kapsamında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM)'den gerçekleştirileceği, gider kalemleri ile ilgili diğer hususların ise, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan uygulama rehberinde yer aldığı belirtildi. (MEİ-EFE)



02.05.2017 10:28:47 TSI

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