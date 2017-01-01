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Darıcalı milli karateci Avrupa Şampiyonasında



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de yapılacak Büyükler Avrupa Şampiyonasında tatamiye çıkacak milli sporcusu Eray Şamdan'a Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak'tan tam destek verdi.

52. Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası 4-7 Mayıs tarihlerinde Kocaeli'nin ev sahipliğinde yapılacak. İlk kez böylesine büyük bir organizasyona imza atacak Kocaeli'den Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü'nün Avrupa ve Dünya şampiyonu Milli Sporcusu Eray Şamdan da yer alacak. Darıca ve Gebze'nin gururu Eray Şamdan kariyerinin Büyükler kategorisinde ilk, genel toplamda ise 6. Avrupa şampiyonluğu için tatamiye çıkacak.

Şamdan'ın Avrupa Şampiyonasında mücadele edecek olması Darıca'da büyük heyecana yol açtı. Genç sporcumuz 4 Mayıs Perşembe günü saat 16.30'da Altın madalya için mücadele edecek. Perşembe günü tatamiye çıkacak Şamdan'a en büyük destek ise Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ve Kulüp başkanı Mustafa Öztürk'ten geldi. Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, yaptığı açıklama da, "21 Yaş altı, Gençler ve Ümitler kategorilerinde Ülkemize 5 Avrupa Şampiyonluğu ve 1 Dünya şampiyonluğu getiren, kariyerinde 12 Türkiye Şampiyonluğu bulunan Milli Sporcumuzun bu turnuvada da Ülkemize büyük sevinç yaşatacağına inancımız tamdır. İlimizde yapılacak bu turnuvada Ülkemizin zirvede yer almasını diliyor ve bu başarıda Milli Sporcumuzun da payının olmasını istiyoruz. Tüm Karateseverleri, Kocaeli halkını bu büyük organizasyonda Milli takımımıza destek olmaya davet ediyorum" dedi.

Kulüp Başkanı Mustafa Öztürk de Darıca'ya 21 Yaş altı kategorisinde ilk Avrupa Şampiyonluğunu getiren Eray Şamdan'ın Büyükler kategorisinde de bu sevinci yaşatacağına inandıklarını belirterek, Darıca'nın sporda marka olacağını söyledi.

(GY-Y)



02.05.2017 10:30:31 TSI

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