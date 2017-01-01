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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Minik yürekler ilk kez tiyatro ile buluştu

02 Mayıs 2017 Salı, 10:24
Minik yürekler ilk kez tiyatro ile buluştu
Minik yürekler ilk kez tiyatro ile buluştu

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum'da minik yürekler ilk kez tiyatro ile buluştu. Yakutiye Kaymakamlığının da destek verdiği faaliyet kapsamında minik öğrenciler 'Sihirli Sirk' adlı oyunu izleyerek, tiyatro keyfi yaşadı.
Erzurum Gençlik Hizmetleri v e Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yakutiye Gençlik Merkezi çocuk yürekleri Tiyatroda buluşturdu. Hayatlarında ilk kez tiyatro salonunda bir oyun izleyen minik yürekler Yakutiye Gençlik Merkezi Sayesinde unutulmaz anlar yaşadı.
Yakutiye Gençlik Merkezi insan odaklı çalışmalarına devam ediyor. Yakutiye Gençlik Merkezi bu kez de Maksutefendi, Mareşal Fevzi Çakmak ve 50. Yıl Ortaokulu öğrencileri ile bir çok projede paydaşları olan Genç Yeryüzü Dr. Çocuk Masası Gönüllülerini tiyatroda buluşturan gençlik merkezi çocuklara keyifli bir gün yaşattı.
Yakutiye Kaymakamlığı'nın katkılarıyla ve Erzurum Devlet Tiyatrolarının takvim dışında program uygulaması ile gerçekleşen etkinlikte Yakutiye Gençlik Merkezinin 1 yıl boyunca akademi çalışmalarında, kitap okuma halkaları ile sportif etkinliklerde çalışmış oldukları 200 e yakın öğrenciyi Devlet Tiyatrolarında 'Sihirli Sirk' adlı çocuk oyununda buluşturan Gençlik liderleri, çocuklara hem TEOG hediyesi verdi. hem de tiyatro ile tanıştırarak onlara farklı bir gün yaşatmanın mutluluğunu yaşadılar.
Erzurum GHSİM, Gençlik Merkezleri Koordinatör Müdürü Zülküf Yılmaz Yakutiye Gençlik Merkezi olarak çocuk çalışmalarından aldıkları başarılı sonuçlar doğrultusunda bu çalışmalara ağırlık verdiklerini belirterek, liseli ve üniversiteli gençlerin de yoğunlukla yapmış oldukları çalışmalara katıldığını söyledi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil Tiyatro gibi sanatın etkili olduğu bir dalı çocuklarla tanıştıran Yakutiye Gençlik Merkezi çalışanlarına teşekkür ederek, "Projenin gerçekleşmesinde katkı sağlayan Yakutiye Kaymakamlığımıza ve Erzurum Devlet Tiyatroları Müdürlüğüne ayrıca müteşekkir olduğumuzu belirtmek isterim. Çocuklarımızın yüzünü gülken görmek bizleri çok mutlu ediyor" şeklinde konuştu.
(ERZ-ÖB-Y)

02.05.2017 10:33:36 TSI
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