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Çukurbağ'da mahalle gezisi



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi mahalle inceleme gezisi Çukurbağ ile devam etti.

Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut, Başkan Yardımcısı Serkan Yeğnidemir ve daire müdürlerinin yer aldığı mahalle inceleme gezisinde Çukurbağ Muhtarı Yaşar Tüzer de hazır bulundu. Cadde ve sokakları tek tek dolaşan Başkan Vekili İbrahim Bulut, mahalledeki İZMEK kurs merkezini de ziyaret edip kursiyerlerle bir süre sohbet etti. Bölgede vatandaşlarla görüşüp istek ve şikayetlerini dinleyen Belediye Başkan Vekili Bulut, Tevfik Fikret Caddesi'ndeki korkulukların yenilenmesi, yeşil alanlardaki otların kesilmesi, Musa Kazım Caddesi'ndeki 120 metre uzunluğundaki duvarın boyanması, Gazi Hakan Balığı Sokakta aydınlatma direği ile korkulukların elden geçirilmesi konularında çalışma başlatacaklarını ifade etti.

(GY-Y)



02.05.2017 10:33:55 TSI

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