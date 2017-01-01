02 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Fabrika çalışanları 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yemekte buluştu

02 Mayıs 2017 Salı, 10:26
Fabrika çalışanları 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yemekte buluştu
Fabrika çalışanları 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yemekte buluştu

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'te faaliyet gösteren bir fabrikanın çalışanları 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yemekte buluştu.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir deri fabrikasının yönetim kurulu üyeleri, fabrikanın bahçesinde düzenlenen yemekte personelleri ile bir araya geldi. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Şermin Kahraman, fabrikanın girişinde yemeğe katılan çalışlarını karşılayarak, her biriyle tek tek sohbet etti. Ardından bir konuşma yapan Kahraman, çalışanlarıyla yıl içinde ara ara düzenlenen yemeklerle bir araya geldiklerini belirtti. Kahraman, "Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. Ailemizle yine bir günü kutluyoruz. Aslında işçi değil, benim ailem hepsi. Ayrı ayrı hepsini çok seviyorum. Çok güzel bir beraberliğimiz var. Uzun yıllar da inşallah böyle gider. Onlar da beni yalnız bırakmıyorlar. Bilecik'te zaten geldiğimden bu yana hiç yalnızlık çekmedim. Eminim bundan sonra da çekmeyeceğim. Allah herkese böyle çalışanlar nasip etsin" dedi.
(CKT-HA-Y)

02.05.2017 10:35:07 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Bilecikli avcı '9. Fermalı Av Köpekleri Mera Yarışması'nda birinci oldu
YEREL

BİLECİKLİ AVCI '9. FERMALI AV KÖPEKLERİ MERA YARIŞMASI'NDA BİRİNCİ OLDU
Bilecik'te &quot;Geleneksel Tek Kurşun ve Trap Atış Müsabakaları&quot;
YEREL

BİLECİK'TE "GELENEKSEL TEK KURŞUN VE TRAP ATIŞ MÜSABAKALARI"
Sosyal Aile Derneği kermesi ziyaretçilerini bekliyor
YEREL

SOSYAL AİLE DERNEĞİ KERMESİ ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR
Birleşik Metal İş Sendikası Örgütlenme Daire Başkanı Hami Baltacı:
YEREL

BİRLEŞİK METAL İŞ SENDİKASI ÖRGÜTLENME DAİRE BAŞKANI HAMİ BALTACI:
Papaz eriği kilosu 20 TL'den tezgahlarda yerini aldı
YEREL

PAPAZ ERİĞİ KİLOSU 20 TL'DEN TEZGAHLARDA YERİNİ ALDI
Bozüyük'te öğrenciler yararına kermes açıldı
YEREL

BOZÜYÜK'TE ÖĞRENCİLER YARARINA KERMES AÇILDI
Bilecik'te 18 kişi kamudan ihraç edildi
YEREL

BİLECİK'TE 18 KİŞİ KAMUDAN İHRAÇ EDİLDİ
Kitap Söyleşi programlarının 5'incisi düzenlendi
YEREL

KİTAP SÖYLEŞİ PROGRAMLARININ 5'İNCİSİ DÜZENLENDİ
İlçe Milli Eğitim müdürleri toplantısı yapıldı
YEREL

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLERİ TOPLANTISI YAPILDI
Abana Belediyesi Spor Kulübü'nden İl Müdürü Yıldız'a ziyaret
YEREL

ABANA BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ'NDEN İL MÜDÜRÜ YILDIZ'A ZİYARET
Okul Sporları Judo Küçükler Kız-Erkek Grup Müsabakaları başladı
YEREL

OKUL SPORLARI JUDO KÜÇÜKLER KIZ-ERKEK GRUP MÜSABAKALARI BAŞLADI
Başkan Yağcı, Marmara Belediyeler Birliği 1. Olağan Meclis toplantısına katıldı
YEREL

BAŞKAN YAĞCI, MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA KATILDI
Başkan Yağcı genç çiftin mutluluğuna ortak oldu
YEREL

BAŞKAN YAĞCI GENÇ ÇİFTİN MUTLULUĞUNA ORTAK OLDU
MHP Bilecik Merkez İlçe Başkanlığına İbrahim Koşuk seçildi
YEREL

MHP BİLECİK MERKEZ İLÇE BAŞKANLIĞINA İBRAHİM KOŞUK SEÇİLDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Besinlerin bilinmeyen faydaları!
SAĞLIK

BENZEDİĞİ ORGANA İYİ GELEN 15 SÜPER YİYECEK!

 1
  • 2 İşte Mahmut Tuncer'in kızı
  • 3 En çok Türk milyarderi bu şehirden çıktı
  • 4 Dünyanın en değerli havayolu şirketleri belli oldu!