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Fabrika çalışanları 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yemekte buluştu



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te faaliyet gösteren bir fabrikanın çalışanları 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yemekte buluştu.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir deri fabrikasının yönetim kurulu üyeleri, fabrikanın bahçesinde düzenlenen yemekte personelleri ile bir araya geldi. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Şermin Kahraman, fabrikanın girişinde yemeğe katılan çalışlarını karşılayarak, her biriyle tek tek sohbet etti. Ardından bir konuşma yapan Kahraman, çalışanlarıyla yıl içinde ara ara düzenlenen yemeklerle bir araya geldiklerini belirtti. Kahraman, "Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. Ailemizle yine bir günü kutluyoruz. Aslında işçi değil, benim ailem hepsi. Ayrı ayrı hepsini çok seviyorum. Çok güzel bir beraberliğimiz var. Uzun yıllar da inşallah böyle gider. Onlar da beni yalnız bırakmıyorlar. Bilecik'te zaten geldiğimden bu yana hiç yalnızlık çekmedim. Eminim bundan sonra da çekmeyeceğim. Allah herkese böyle çalışanlar nasip etsin" dedi.

(CKT-HA-Y)



02.05.2017 10:35:07 TSI

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