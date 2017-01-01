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Yeni Hamam'da çalışmalar son sürat



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - İzmit'te üstünde 7 katlı bir apartmanın bulunduğu tarihi hamam İzmit Belediyesi tarafından restore ediliyor.

İnönü Caddesi 50. Yıl İlkokulu yanında 18 yy. ortalarında Hamalzade Hacı Hasan tarafından yaptırılan tarihi hamamın restorasyon çalışmalarını hızla devam ediyor. İstanbul'daki tarihi Cağaloğlu Hamamı'nın bir benzeri olan Yeni Hamam'daki restorasyon çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanacağı kaydedildi. Yaklaşık 25 yıl önce üstüne 7 katlı apartman yapılan ve büyük kısmı apartman altında bulunan 250 metrekarelik tarihi yapının restorasyon çalışmaları büyük bir titizlik içinde devam ediyor. Yeni hamamın sergi salonu olarak kullanılmasının planlandığı kaydedildi.

Projeyi ilk günden itibaren yakından takip eden ve sık sık restorasyon çalışmalarını denetleyen İzmit Belediye Başkan Dr. Nevzat Doğan, "Hamamımız Osmanlı Döneminde kalan ve şehir tarihimizde çok büyük önemi olan bir eserdir. Geçmiş yıllardaki ihmaller nedeniyle büyük hasar görmüş ve unutulmaya yüz tutan tarihi yapıya hak ettiği değere kavuşturmanın çabasındayız. Ne yazık ki hamamın güney ve doğu cephesi tamamıyla yeni yapılan apartman tarafından kuşatılmıştır. Batı cephesi de yeni yapılan konuta göre istenildiği gibi tahrip edilip külhan ve depo kısımları tamamıyla zarar görmüştür. Eserin kuzey cephesi de harap durumdadır. Eserin İstanbul Cağaloğlu Hamamı ile muhteşem benzerliği bizi 18. yüzyıl ortalarına götürmektedir. Şehrimizin tarihini ve önemini bilen bir belediye olarak, tarihi eserlerimizin bu durumuna çok üzülüyor ve bu eserlerimizin kurtarılabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Şehrimiz artık bir turizm kenti olarak anılacaksa bu eserlerin kurtarılıp turizme kazandırılması gerekmektedir" dedi.

(GY-Y)



02.05.2017 10:41:18 TSI

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