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KBÜ'de fakülteler kıyasıya yarıştı

02 Mayıs 2017 Salı, 10:36
KBÜ'de fakülteler kıyasıya yarıştı
KBÜ'de fakülteler kıyasıya yarıştı

(Fotoğraflı)

Çetin Uzunkara
KARABÜK (İHA) - Karabük Üniversitesi (KBÜ)'nde fakülteler arasında gerçekleşen bilgi yarışmasında kıyasıya mücadele yaşandı. Her anı büyük çekişmeye sahne olan yarışmayı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kazandı.
Karabük Üniversitesi Genç Fikirler Öğrenci Kulübü tarafından Eğitim-Bir-Sen'in sponsorluğunda 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda düzenlenen "Fakülteler Yarışıyor" adlı bilgi yarışmasına Adalet Meslek Yüksekokulu, Edebiyat Fakültesi, Hasan Doğan Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu Fakültesi, Teknoloji Fakültesi ve Tıp Fakültesi katıldı.
Fakültelerin 3 kişilik gruplar halinde üç turda ter döktüğü yarışmada toplam 9 soru soruldu. Her turda 4 ayrı fakülte yarışarak turun birincileri ile yarı final ve final yapıldı. Final ve yarı finalde ise turun birincilerine 5 soru soruldu.
"Fakülteler Yarışıyor" bilgi yarışmasında kıyasıya mücadele ederek zorlu rakiplerini geride bırakan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi birinci olurken, Adalet Meslek Yüksekokulu ikinci, Teknoloji Fakültesi de üçüncü oldu.
Büyük rekabetin yaşandığı bilgi yarışmasında dereceye giren üç fakülte yarışma sonunda kupa almanın sevincini yaşadı. Yarışmada birinci olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adına yarışan Hayrettin Cankuran, Muhammed Nurullah Ketkanlı ve Selim Kundarıcı'ya tablet hediye edildi.
(ÇU-YE-Y)

02.05.2017 10:45:35 TSI
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