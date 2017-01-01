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Vali Şahin: "Basın özgürlüğü korunmalı"

02 Mayıs 2017 Salı, 10:38
Vali Şahin: "Basın özgürlüğü korunmalı"

SAMSUN (İHA) - Samsun Valisi İbrahim Şahin, "Basının çalışmalarını yürütürken özgür olması kaçınılmazdır. Bilme hakkı için basın özgürlüğü korunmalıdır" dedi.
Samsun Valisi İbrahim Şahin, "3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü" nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. Açıklamasında basın özgürlüğüne vurgu yapan Vali Şahin, "Çağımızın en dinamik sektörlerinden biri olan basın sektörü, insanlara doğru, tarafsız ve objektif haber, bilgi akışı sağlamak gibi çok yönlü bir kamu görevi üstlenmiştir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde ve ilimizde de kamu hizmetini yerine getiren basının, çalışmalarını yürütürken özgür olması kaçınılmazdır. Bilmek, hepimizin hakkıdır. Bilme hakkı için basın özgürlüğü korunmalıdır. Yazmak ve konuşmak, basını ve bizi özgür kılar. Basın kuruluşlarımızın, özellikle yerel basınımız ve çalışanlarının zor şartlarda bile görevlerini yerine getirebilmek için gösterdikleri çabayı biliyor ve bu gayretlerini takdirle karşılıyorum. Sürekli güçlenerek büyüyen, özverili çalışmalarıyla hepimizin gurur duyduğu Türk basınının her kademesinde çalışanının, '3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü yürekten kutlar, görev başında ve sonrasında hayatını kaybederek aramızdan ayrılan tüm basın mensuplarına rahmet dilerim" ifadelerini kullandı.
(ŞB-SLH-Y)

02.05.2017 10:47:35 TSI
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