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Çukurova Cup'ta kupalar sahiplerini buldu

02 Mayıs 2017 Salı, 10:39
Çukurova Cup'ta kupalar sahiplerini buldu
Çukurova Cup'ta kupalar sahiplerini buldu

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - 17. Çukurova CUP 14 Yaş Uluslararası Tenis Turnuvası'nda 10 günlük heyecan sona erdi.
Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü'nde (ATDSK) 22 Nisan'da eleme maçlarıyla başlayan 17. Çukurova Cup, tekler final maçları ile son buldu. Çukurova Genç İşadamları Derneği'nin sponsor olduğu, 14 ülkeden 145 sporcunun katıldığı turnuvada toplam 12 kupanın 8'i Türk tenisçilerin oldu.

Tekler
Tennis Europe turnuva takviminde yer alan Çukurova CUP'ın tekler finalinde erkeklerde turnuvanın 1 numaralı seribaşı Bulgaristan'dan Ivan Penev şampiyonluk kupasını kaldırdı. Turnuvanın 2 numaralı seribaşı Almanya'dan Maximilian Homberg ile karşılaşan Penev, ilk seti 1-6 kaybetmesine karşılık ikinci seti 6-4 alarak oyunu final setine taşıdı. Penev, final setini de 6-1 alarak şampiyon oldu.
Tek bayanlarda ise turnuvanın 3 numaralı seribaşı Türkiye'den Eda Arlı ve 1 numaralı seribaşı Semra Aksu şampiyonluk için karşılaştılar. İlk seti tie-break'ten 7-6 ikinci seti de 6-3 kazanan Eda Arlı maçın kazananı oldu, rakibi Semra Aksu da ikincilik kupasını aldı.

Çiftler
Çift erkeklerde Maximilian Homberg ve Ivan Penev çifti, Türkiye'den Toprak Avcıbaşı ve Furkan Selçuk Keriöz çiftine karşı yaptıkları mücadelede 6-1 ve 6-4'lük setlerle maçı 2-0 tamamlayarak şampiyon oldular. Avcıbaşı ve Keriöz de ikincilik kupasıyla korttan ayrıldılar.
Çift bayanlarda da 6-4 ve 6-3'lük setlerle maçı 2-0 kazanan Semra Aksu-Mina Toğlukdemir birinci, Eda Arlı-Melisa Şenli ikinci oldular.
(ELF-Y)

02.05.2017 10:48:35 TSI
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