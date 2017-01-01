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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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AKS'de Osmanlıca seminer

02 Mayıs 2017 Salı, 10:46
AKS'de Osmanlıca seminer
AKS'de Osmanlıca seminer

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya Kültür Sanat (AKS), yetişkin eğitimlerine Osmanlıca Seminerleri ile devam ediyor.
AKS 7 Mayıs - 25 Haziran 2017 tarihleri arasında Osmanlıca eğitim semineri düzenleyecek. Amatör araştırmacılar, aile tarihini, eski fotoğrafların arkasında neler yazdığını merak edenler, önlerinden geçtikleri çeşmenin, mezar taşının ne olduğunu bilmek isteyenler için alanında uzman eğiticilerin gerçekleştirecekleri Osmanlıca seminerleri, "yeni başlayanlar" ve "rik'a (el yazısı)" olmak üzere iki seviyede açılacak. Her bir seviyenin haftada 4 saatten toplam 32 saatte tamamlanacağı seminerlerin sonunda, yeni başlayanlar Osmanlıca gazete ve kitapları, aile arşivlerindeki tapu, diploma ve benzeri belgeleri okuyabilir düzeye, rik'a seminerine devam edenler ise basit (istifsiz) el yazılarını okuyabilir ve resmi arşivlerde çalışabilir düzeye gelecekler.
(SÇ-SÇ-Y)

02.05.2017 10:54:50 TSI
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