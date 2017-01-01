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İHH Tavşanlı Arama Kurtarma ekibinden Cevizdere Şehitleri anısına yürüyüş



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Tuna İşleyen

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Emet ilçesinde İHH Tavşanlı Arama Kurtarma ekibi, Cevizdere Şehitlerini anma yürüyüşü düzenledi.

Çeşitli bölgelerde kamp kurarak eğitimlerini gerçekleştiren İHH Tavşanlı Arama Kurtarma ekibi, bu haftaki yürüyüşünü Cevizdere şehitlerine ithafen gerçekleştirdi.

İHH Tavşanlı Arama Kurtarma Ekibi, Ak Parti Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı, Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar, İHH Tavşanlı Başkanı Mümtaz Serdaroğlu, İHH Tavşanlı Arama Kurtarma Ekibi lideri Ömer Faruk Çatal, Tavşanlı Cevizdere Şehitleri, Gazileri Tanıtım ve Araştırma Derneği başkanı Adem Öztürk'ün sağlık sorunları nedeniyle yönetiminden Tarihçi Gazeteci Tuna İşleyen, İHH Tavşanlı Arama Kurtarma ekibi ve aileleri katıldı.

Günlüce Köyü, eski adıyla Sülyebâla'da bulunan Cevizdere Şehitliği Anıtı önünde Kur'an-ı Kerim okunması ardından, Tarihçi Tuna İşleyen kısa bilgilendirme yaptı ve 16 kilometre mesafeli yürüyüş gerçekleştirildi.

Ak Parti Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı, "İHH Tavşanlı Arama Kurtarma ekibi ile çok güzel bir program gerçekleştirdik. Günlüce'den başladık, Cevizdere Şehitliğine kadar yaya olarak intikal ettik. Şehitlerimiz için Yasin okuduk, dualar ettik. Buradan Cevizderesine intikal ettik. Oradan da Günlüce Köyümüze geldik. Bu etkinlik çerçevesinde gerçekten coğrafyası mükemmel olan bir bölge, suları, çeşmeleri ile yemyeşil dokusu ve kuş sesleri altında çok güzel bir parkurdu, bundan dolayı çok faydalı bir yürüyüş olduğunu düşünüyorum. Bu çalışmada emeği geçen Kütahya İHH Yardım Derneğimize ve İHH Tavşanlı Şubemize çok teşekkür ediyorum. Burada arama kurtarma ekibinde görev alan tüm arkadaşlarımıza da gönül dolusu teşekkür ediyorum. Böyle hayırlı hizmetlerin, güzel çalışmaların her zaman devam etmesini temenni ediyor, saygılar sunuyorum" diyerek düzenlenen aktivitenin önemini belirtti.

Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar, "İHH Tavşanlı Arama Kurtarma kurulduğu günden bu yana aktif bir şekilde faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Tabi bu faaliyetlerimizin içerisinde en önemlilerinden bir tanesi yürüyüş. Yürüyüş arama kurtarma ekibinin zinde kalması için çok önemli bir aktivite. Her geçen gün hedefi daha da büyüterek faaliyetleri devam ettiriyorlar. Bugün 16 kilometrelik bir parkuru birlikte yürüdük. Zannederim bu hem Kütahya'mızın geneline hem de Türkiye'ye örnek çalışmalardan biri. İnşallah İHH Tavşanlı Arama Kurtarma bundan sonra da bu faaliyetlerini daha da büyüterek devam edecek. Daha büyük hedeflere hep birlikte devam edeceğiz" dedi.

Bilinçli arama kurtarma ekibi olma yolunda çalışmaları sürdürüldüğünü ifade eden İHH Tavşanlı Başkanı Mümtaz Serdaroğlu, "İHH Tavşanlı Arama Kurtarma ekibi olarak antrenmanlarımızı devam ettiriyoruz ve bu antrenmanları konulu olarak yapıyoruz. Özellikle ülkemizde yaşanan 15 Temmuz'dan bugüne geldiğimiz mesafe ve zamanı değerlendirerek bu ülkenin ne kadar kıymetli ve değerli olduğunu, zamanında buralarda kan dökülerek, şehit verilerek bu topraklar bizlere vatan olunmuş. Bölgemizde bulunan şehitliklerde onların anısına yürüyüşler tertip ediyoruz. Bugün de Emet İlçesi Günlüce Köyü Cevizdere Şehitleri anısına bir yürüyüş yaptık. 16 kilometrelik gayet güzel bir yürüyüş oldu ve burada da güzel ağırlandık. İnşallah yeni organizasyonlar ile şehitlerimizi anmak için faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" dedi. Düzenlenen yürüyüş Günlüce Köyünde son bulurken köy halkından Mustafa Şişli de, bu tür etkinliklerin çok güzel olduğunu ifade ederek köylerine gelen ekibe şükranlarını sundu.



Cevizdere şehitliği



Emet İlçesine bağlı Günlüce Beldesindedir. Bu Şehitlik vatanı uğruna 3 Eylül 1922 tarihinde Ceviz deresinde Rauf Yüzbaşı komutasında çoğunluğu Sülyeli'lerden (Günlüce) oluşan Emet ve Tavşanlı ilçelerinden de kısmen katılım ile Yunan askerine ağır kayıplar verdiren şehitler ve gaziler anısına 1985 yılında yapılmıştır. Emet, 14 Ağustos 1921 tarihinde Yunan işgaline uğramış, Yunan ordusu karargahını hükümet binasına kurmuştur. Emetli Kuva-i Milliyeciler Yunanlılardan kurtulmak için bir gece bu karargahı basarlar. Bu baskını haber alan Yunan birliği Emet'e bir tabur asker sevk eder. Bu durumu bilen halk 80-100 kişiden ibaret bir güçle Ceviz deresi boğazında pusu kurar. İki tarafı yamaç olan bu boğazdan geçmekte olan Yunan taburu Günlüce köylülerinin yolu kesmeleri ile iki ateş arasında kalmıştır. Ateş o kadar ani ve etkili olmuştur ki, düşman makineli tüfeklerini katırın sırtından indirip kurmaya fırsat dahi bulamamıştır. Yunan taburundan az sayıda kişi kurtulabilmiştir. Emet'e dönen gaziler daha sonra ahali ile birlikte dağlara çekilmiştir. Bu baskının intikamını almak isteyen düşman, Kütahya'dan getirdiği birliklerle Emet'e girmiş ve intikam için tek bir ev kalmayacak şekilde Emet'i yakıp yıkmıştır. (Tİ - EFE)



02.05.2017 10:57:49 TSI

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