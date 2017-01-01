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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Jandarma Albay Çelik, yaralı askeri ziyaret etti

02 Mayıs 2017 Salı, 11:07
Jandarma Albay Çelik, yaralı askeri ziyaret etti
Jandarma Albay Çelik, yaralı askeri ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Dursun Murat Aydın
ERZURUM (İHA) - Erzurum İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Mustafa Çelik Şenkaya ilçesinde operasyon bölgesinde incelemelerde bulundu. Albay Mustafa Çelik, daha sonra terör örgütü PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada sol bileğinden yaralanarak Oltu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Jandarma Uzman Çavuş Tezcan Demirbaş'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Jandarma Albay Mustafa Çelik, Oltu Devlet Hastanesi'nde karşılayan Oltu Kaymakamı Şenol Turan, Oltu İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Murat Manas Demirci ile birlikte Oltu Devlet Hastanesi Baş Hekimi Op.Dr. Soner Özcan'dan yaralı askerin sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı.
Yaralı askerin annesi ve eşine geçmiş olsun dileklerini ileten Albay Çelik, "Şenkaya'daki askerimiz çok iyi eğitimli olduğunu belirterek bu olayda iyi bir tecrübe kazandırdı. Artık askerimizin önünde kimse duramaz" dedi.
Bu arada sol bileğinden başarılı bir ameliyat geçiren yaralı asker Uzman Çavuş Tezcan Demirbaş Perşembe günü ikinci bir ameliyat olacak.
(DMA-ÖB-Y)

02.05.2017 11:16:20 TSI
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