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Sanko Sanat Galerisi'nde Sergi

- Ressam Prof. Dr. Zafer Gençaydın, eserlerini Gaziantep'teki sanatseverlerle buluşturacak



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Ressam Prof. Dr. Zafer Gençaydın, 4 Mayıs'ta Sanko Sanat Galerisi'nde açacağı sergi ile eserlerini Gaziantep'teki sanatseverlerle buluşturacak.

Ressam Gençaydın'nın sergisi, 4 Mayıs 2017 Perşembe günü saat 17:30'da Sanko Sanat Galerisinde açılacak. Sergi 1 Hazirana kadar her gün 10:00 - 22:00 saatleri arasında gezilebilecek. Sergiye sanatseverlerin yoğun ilgisi bekleniyoru

Ressam Zafer Gençaydın kimdir?

Ankara'da 1941 yılında dünyaya gelen Zafer Gençaydın, Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı İhtisas Öğrenimi Bursu Sınavını kazanarak, 1971'de Federal Almanya'da dil okuluna (Goethe Institut) gitti. 1972'de Berlin Devlet Güzel Sanatlar Yüksekokulu'nda Prof. HansJaenisch ve Prof. Peter Ackermann Atölyelerinde Serbest Resim Öğrenimine başlayan Gençaydın, 1977 yılında "MEISTERSCHÜLER" unvanı alarak mezun oldu.

Akademik ve sanatsal başarılar

1964 yılından bu yana çok sayıda karma sergiye katılan sanatçı 38 kişisel sergi açtı, çeşitli yarışmalarda 17 ödül aldı. Berlin, Münih, Bonn, Bükreş, Kahire, Yugoslavya, Cezayir, Prag, Yeni Delhi, Kuveyt, Kophenag, Stokholm, Lahey, Varşova, Belgrad, Malezya, Sofya, Macaristan, Rusya, Viyana ve Seul'de 25 uluslararası seçilmiş grup sergisine katılan Gençaydın'ın, Almanya, İtalya, Fransa, İsrail, Belçika, Hollanda, İsveç, ABD, Kuveyt, Pakistan, Avusturya, Bulgaristan, Kanada, İspanya, Belçika ve Güney Kore'de de resmi ve özel koleksiyonlarda eserleri yer alıyor. Gençaydın'ın, Sanat Eğitimi, Güzel Sanatlar Eğitimi, Desenler, Mustafa Ayaz Müzesi isimli dört kitabı, çeşitli yayın organlarında birçok araştırma-inceleme yazısı, makaleleri, denemeleri, sanat eleştirisi, tanıtım yazıları yayımlanmış ve bilimsel toplantı kitaplarında basılmış bildirileri bulunmaktadır. Sanat, sanat eğitimi gibi konularda birçok konferans veren Gençaydın, süreli ve süresiz TV ve radyo programlarında sanat ve sanat eğitimi üzerine konuşmalar yapmaktadır. 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyeliğinden emekli olan Gençaydın, çalışmalarını özel atölyesinde sürdürmektedir.

(SD-Y)



02.05.2017 11:18:56 TSI

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