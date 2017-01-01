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Balıkesirli öğrencilerden Akçakale'ye anlamlı ziyaret

- Akçakale'yi gezen öğrenciler mülteci kampı ve sınırdaki yaşam şartlarını gözlemledi



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi, Suriyeli mültecilerin yaşam şartlarını ve sınırın sıfır noktasını yakından görmek için Balıkesir'in Kepsut ilçesinden gelen lise öğrencilerini misafir etti.

Kepsut Belediyesinin düzenlediği gezi programı kapsamında Akçakale'ye gelen Kepsut Anadolu Lisesi öğrencileri, Akçakale Belediyesi tarafından ağırlandı. Öğrenciler, ilk olarak Süleyman Şah Konaklama Tesislerinde kalan Suriyeli mültecileri ziyaret ederek, kamptaki yaşam şartlarını gözlemledi. Kamp Müdür Yardımcısı Yasin Seyhan, öğrencilere kampın genel yapısı, yürütülen çalışmalar ve mültecilerin yaşam koşulları hakkında bilgi verdi.

Suriyeli çocuklara hediyeler dağıttı

Daha sonra kamp içerisinde yer alan alışveriş merkezini gezen öğrenciler, yanlarında getirdikleri çeşitli hediyeleri savaş mağduru çocuklara dağıttı. Ardından Akçakale Sınır Kapısı ve sınırın bazı bölgelerini gezen öğrenciler, Akçakale Araç Parkı'ndan Suriye tarafını izleme fırsatı buldu. Gezi boyunca öğrencilere, Akçakale Belediyesi Destek Hizmetler Müdürü İbrahim Akkurt eşlik etti.

"Akçakale'yi anlatın ön yargıları yıkın"

İl dışında olan Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, öğrencilerle telefonla görüntülü görüşerek, onları Akçakale'de misafir etmekten mutluluk duyduklarını söyledi. Öğrencilerden, memleketlerine döndüklerinde Akçakale'yi en iyi şekilde anlatmalarını isteyen Başkan Ayhan, "Batı'da Doğu denilince ilk önce terör akla geliyor. Sizler Akçakale'yi gezdiniz, Akçakalelilerin devletine, milletine ne kadar bağlı insanlar olduklarını gördünüz. Şimdi bizim sizlerden isteğimiz burada gördüklerinizi, memleketinize döndüğünüzde anlatmanız ve önyargıları yıkmanız" dedi.

Kepsut Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü görevlisi Alper Yigit de Akçakale'ye gelme amaçlarının, öğrencilerin sınırın sıfır noktasını ve Suriyelilerin kamp yaşantısını yerinde görmelerini sağlamak olduğunu belirterek, kendilerini en iyi şekilde ağırlayan Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan başta olmak üzere, Akçakale halkına teşekkür etti. Bu arada, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul da Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'ı telefonla arayarak, öğrenci kafilesine gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkürlerini iletti.

(BB-SD-Y)



02.05.2017 11:19:36 TSI

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