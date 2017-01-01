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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Abdullah Aktaş: "Hedefimiz; Kütahya'yı gurbette en iyi şekilde temsil ederek kültürümüzü tanıtmak

02 Mayıs 2017 Salı, 11:11
Abdullah Aktaş: "Hedefimiz; Kütahya'yı gurbette en iyi şekilde temsil ederek kültürümüzü tanıtmak
Abdullah Aktaş: "Hedefimiz; Kütahya'yı gurbette en iyi şekilde temsil ederek kültürümüzü tanıtmak

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - İzmir Simav Yaykın Beldesi Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdullah Aktaş, "Hedefimiz Kütahyamızı gurbette temsil ederek kültürümüzü tanıtmak" dedi.
İzmir'de 15 derneğin katıldığı gecede Kütahya için gurbette neler yapılabilir konuşuldu.
Gecede Kütahya yöremize ait halk oyunları oynandı ve türküler seslendirildi. Salonu dolduran yüzlerce Kütahyalı gönüllerince eğlendiler.Geceye Kütahya ilçelerinden siyasi partilerin ilçe başkanları, Belediye Başkanları, AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ ve birçok konuk katıldı.
Dernekler adına konuşma yapan İzmir Simav Yaykın Beldesi Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdullah Aktaş, derneklerin amacını anlatan konuşma yaptı.
Aktaş, 'Dernekler, birlikteliği, dayanışmayı, yardımlaşmayı, kültürel varlıkları ortaya çıkarıp yaşatma ve geliştirmeyi amaçlarlar. Üyeler ve hemşehriler arası iletişim kurarlar. Projeler üretir, hayata geçirme çabası gösterirler. Bu görevlerini yerine getirmek adına İzmir de faaliyet gösteren Kütahyalı hemşeri derneklerimiz bir olup İzmir de bir ilki gerçekleştirdik. Gurbette yaşayan Kütahyalı olup birbirini tanımayan hemşehrilerimizin dayanışma, kaynaşma ve yardımlaşmayı artırmak, Kütahyalı olup gurbette doğmuş evlatlarımıza Kütahya kültürünü tanıtmak, ülkemizin birlik ve bütünlüğünün korunmasına katkıda bulunmak için Tepekule Kongre Merkezinde 'Kütahyalılar Gecesi' düzenlendik. Bizim doğup büyüdüğümüz yöremize borcumuz var diyen dernek başkanlarımla ilerleyen yıllarda da bu faaliyetlerin Kütahyalılar dayanışma ve kaynaşma günü olarak sürmesini arzu etmekteyiz.Bizi biz yapan değerlerimizi yaşatmak tüm hemşerilerimizle birlik olup hiç bir ayrım yapmadan zorda olan hemşehrilerimizin yanında bir ve birlik olmak için yola çıktık. Hiç kimse güzel duygularla iyi niyetlerle çıkılan bu yolda başka niyetler aramasın. Tam tersine herkes 7 den 70'e bu faaliyetlere destek verip kucaklamaya çalışsın. Unutmayalım ki bu derneklerimizin yönetim kurulları ve üyeleri şahısları için değil tüm Kütahyalı hemşehrilerimize hizmet için hiç bir beklentileri olmadan kendilerinden fedakarlık ederek bu çalışmaları yürüttüler, sizlere de bu fedakar kardeşlerimizi sonuna kadar desteklemek düşer. Ben diye başlayan cümleler kibrin, sen diye başlayanlarsa ukalalığın göstergesidir. Allah hak edenlere "biz"le başlayan cümlelerle gönül rahatlığı içinde yaşamayı nasip etsin. Memleketimizin her şehri her karış toprağı bizimde olsa hemşehrilerimizin Kütahyamızı gurbette temsil ederek kültürümüzü diğer şehirlere taşıması, oralara bizim memleketimizin dokusunu götürmesi mutluluk verici" diye konuştu. (EFE)

02.05.2017 11:20:57 TSI
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