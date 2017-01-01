YEREL HABERLER / DENİZLİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Türkiye'nin ilk cam festivali 4. kez kapılarını açıyor

Türkiye'nin ilk cam festivali 4. kez kapılarını açıyor



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği Uluslararası Denizli Cam Bienali başlıyor. Üç gün sürecek bienalde Türkiye'nin ve dünyanın ünlü cam sanatı ustaları Denizlililer için konferans, panel, canlı cam gösterileri ve cam sergileri düzenleyecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Karma Tasarım Atölyesi organizasyonuyla düzenlenen Denizli Büyükşehir Belediyesi 4. Uluslararası Denizli Cam Bienali 5-6-7 Mayıs 2017'de gerçekleşecek. 05 Mayıs 2017 Cuma günü saat 10.00'da Denizli Valiliği karşısındaki eski Sümerpark binasında açılışı yapılacak bienalin gerçekleşeceği mekanının dokusuna uygun olarak "Dönüşüm" teması ile sanatseverlerle buluşacak. Amerika, İtalya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, İsviçre ve Türkiye'den davetli sanatçıların konferans, panel, canlı cam gösterileri ve cam sergileri ile gerçekleşecek olan bienal, amatör ve profesyonel olarak cam ile ilgilenenlerin yanı sıra; camın şekillenip sanata dönüşmesini merak eden, camla tanışmak isteyen 7den 70e herkese açık ve ücretsiz olacak.



Her gün 6 farklı sanatçıdan canlı cam gösterisi

Türkiye'nin farklı illerinden de katılması beklenen ziyaretçiler, bienal süresince her gün 6 farklı sanatçının canlı cam gösterisini izleyebilecek, konferanslarla bilgilenip atölye çalışmalarına katılabilecek. Ayrıca bienal bünyesinde, Ömür Duruerk küratörlüğündeki Türk cam sanatçıları "Dönüşüm" karma cam sergisi ve Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi resim bölümü öğrencilerinin "Bence Cam" konulu resim sergisi, Prof. Mustafa Ağatekin küratörlüğünde Anadolu Üniversitesi cam bölümü karma cam sergisi 5-15 Mayıs tarihleri aralığında izlenebilecek.



Ziyaretçiler kendi cam boncuklarını yapabilecek

05 Mayıs 2017 Cuma günü 09.30 ile 7 Mayıs 2017 Pazar günü 19.30 saatleri arasında 3 gün boyunca ziyaret edilebilecek olan bienalde sanatçıları izlemenin ve etkinliklerde yer almanın yanı sıra ziyaretçiler kendi cam boncuklarını yapabilecek ve cam bardak kazıma gibi etkinliklere de katılabilecek.

(SÇ-SÇ-Y)



02.05.2017 11:26:24 TSI

NNNN

