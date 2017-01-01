02 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bingöl'de ithalat ve ihracat arttı

02 Mayıs 2017 Salı, 11:20
Bingöl'de ithalat ve ihracat arttı

Servan Alacabey
DİYARBAKIR (İHA) - Bingöl'de ocak-mart döneminde, gecen yılın aynı dönemine göre ihracat ve ithalat arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Diyarbakır Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Bingöl'de Mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 10 oranında artarak 79 bin dolara yükseldi. Ocak-mart döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre Bingöl'de ihracat yüzde 12 oranında artarak 303 bin dolara yükseldi. Bingöl'de ihracat ocak ayında 81 bin, şubat ayında 143 bin, mart ayında 79 bin dolar olarak gerçekleşti. Bingöl'de bu yılın mart ayında ithalat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45 oranında azalarak 49 bin dolara geriledi. Ocak-mart döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 547 oranında artarak 964 bin dolara yükseldi. Bingöl'de 2016 yılının ocak ayında ithalat gerçekleşmezken, bu yılın ocak ayında 182 bin dolar, şubat ayında 733 bin dolar ve mart ayında 49 bin dolar ithalat yapıldı.
(SA-MP-Y)

02.05.2017 11:29:11 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Erbil heyetinden AK Parti'ye ziyaret
YEREL

ERBİL HEYETİNDEN AK PARTİ'YE ZİYARET
SİDER, Sur esnafıyla buluştu
YEREL

SİDER, SUR ESNAFIYLA BULUŞTU
Başkan Atilla, MÜSİAD heyetini ağırladı
YEREL

BAŞKAN ATİLLA, MÜSİAD HEYETİNİ AĞIRLADI
Amed Sportif Faaliyetler Kadın Futbol Takımı şampiyon oldu
YEREL

AMED SPORTİF FAALİYETLER KADIN FUTBOL TAKIMI ŞAMPİYON OLDU
Landini Bismil'de şube açtı
YEREL

LANDİNİ BİSMİL'DE ŞUBE AÇTI
EN ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın en değerli havayolu şirketleri
İŞ-YAŞAM

DÜNYANIN EN DEĞERLİ HAVAYOLU ŞİRKETLERİ BELLİ OLDU!

 1
  • 2 İşte Mahmut Tuncer'in kızı
  • 3 İnternetten süs diye aldı, gerçek 47 gün sonra ortaya çıktı!
  • 4 En çok Türk milyarderi bu şehirden çıktı