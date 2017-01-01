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Bingöl'de ithalat ve ihracat arttı



Servan Alacabey

DİYARBAKIR (İHA) - Bingöl'de ocak-mart döneminde, gecen yılın aynı dönemine göre ihracat ve ithalat arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Diyarbakır Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Bingöl'de Mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 10 oranında artarak 79 bin dolara yükseldi. Ocak-mart döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre Bingöl'de ihracat yüzde 12 oranında artarak 303 bin dolara yükseldi. Bingöl'de ihracat ocak ayında 81 bin, şubat ayında 143 bin, mart ayında 79 bin dolar olarak gerçekleşti. Bingöl'de bu yılın mart ayında ithalat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45 oranında azalarak 49 bin dolara geriledi. Ocak-mart döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 547 oranında artarak 964 bin dolara yükseldi. Bingöl'de 2016 yılının ocak ayında ithalat gerçekleşmezken, bu yılın ocak ayında 182 bin dolar, şubat ayında 733 bin dolar ve mart ayında 49 bin dolar ithalat yapıldı.

(SA-MP-Y)



02.05.2017 11:29:11 TSI

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