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Okul sıralarında hayal etti okul sıraları üretimine başladı

- Lise yıllarında kurduğu hayalini KOSGEB'den aldığı 15 Bin Lira ile gerçekleştirdi





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Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Ağrı'da üniversite öğrencisi Salih Yıldırım, okul sıralarında hayalini kurduğu iş yerini KOSGEB'den aldığı 15 bin lira ile başlattı ve kısa sürede Doğu Anadolunun en donanımlı atölyelerinden birini kurdu.

Ağrı merkez Abide mahallesinde ikamet eden Salih Yıldırım, meslek lisesinde metal bölümünü bitirip mezun olduktan sonra edindiği metal ve kaynak mesleğini devam ettirip kendi işini kurma kararı aldı. İş fikrini başta babası olmak üzere tüm aile ile konuşan Yıldırım iş yeri açma düşüncesinin aile tarafından kabul görülüp desteklenmesiyle birlikte KOSGEB'e başvurarak 15 bin liralık destek aldıktan sonra küçük bir iş yeri açarak okul sıraları yapmaya başladı. Açtığı atölyede severek çalışan Salih Yıldırım, okuma azminden de vazgeçmeyerek üniversite sınavlarını kazanıp Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Meslek Yüksek Okulunda ikinci öğretim Makine bölümünü kazanmayı başardı.

Gece okuluna giden gündüz ise iş yerini işleten Üniversite öğrencisi Yıldırım, daha sonra iş yerini büyütmek için ağabeyi ile birlikte Ağrı Sanayi Sitesi'nde 3 iş yeri aldı. Okul sıraları imalatının yanı sıra mobilya işlerine de başlayan Yıldırım bir yandan okuluna devam ederken bir yandan da iş yerinde çalışıyor. Lise yıllarında bu hayali kurmaya başladığını ve çalışarak bunu başardığını ifade eden Salih Yıldırım, okulu ile birlikte çalışmanın zor olduğunu ancak severek yapılınca ikisinin de güzel gittiğini vurguladı.

Yenilikçi düşündüklerini ve her zaman işlerini büyütüp farklı işler yapmak istediklerini ifade eden Yıldırım, "Okul sıraları, baza, mobilya imalatı yapıyoruz. Bu işyerine büyük bir yatırım yaptık. 3 dükkan aldık. Ve bunların bize çok büyük bir masrafı oldu. Makinelerimize çok paramız gitti. Bizde, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde bulunmayan makineler var. Örnek verirsek elektrostatik fırın boyama, boru bükme makinesi ve hidrolik vidalı kompresör makinelerini aldık. Tüm bu saydığım makinelerin fiyatları çok yüksek" dedi.

İşe makineler olmadan başlayamadıklarını ayrıca 500 metrekarelik bir alanda çalıştıklarını dile getiren Yıldırım, "İmkânımız olursa iş yerimizi büyütmeyi düşünüyoruz. Bu iş yerimize yaklaşık olarak 650 bin lira para harcadık. Yaklaşık olarak 4 yıldır çalışıyoruz. Çok sayıda sipariş işimizden de gayet memnunuz. Kendi ürettiğimiz mobilya ve bazalara çevre iller den oldukça yoğun bir talep var. Van, Muş ve Erzurum'dan çok fazla talep var. Tabi ki de Batı illerinden de çok sipariş ediyorlar. İzmir'den mobilya ve yaptığımız diğer ürünleri talep ediyorlar, ama mesafe çok uzak olduğu için ve nakliye masrafı çok fazla olduğundan dolayı batı illerine gönderemiyoruz. Ama Doğu Anadolu Bölgesinde sürekli sipariş alıyoruz" ifadelerini kullandı.

(AG-AA-Y)



02.05.2017 11:29:58 TSI

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