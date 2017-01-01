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Kaymakam Musa Kazım Çelik:

- "Kamu hizmetlerini vatandaşlarımıza daha iyi ve verimli bir şekilde ulaştırmanın çabası içerisindeyiz"



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KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Zafertepeçal köyündeki muhtarlık binası bahçesinde halk toplantısı yapıldı.

Vatandaşların sorunlarını birinci ağızdan öğrenebilmek amacıyla başlatılan Halk Toplantısı'na Jandarma Ütğmen Emrah Ataselim, İlçe Emniyet Amiri Vekili Sıracettin Karakaya, İlçe Müftüsü Üzeyir Yavaş, İlçe İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fatih Yıldız, İlçe Yazı İşleri Müdürü Engin Sürücüoğlu, SYDV Müdürü Muzaffer Emre, İlçe Özel İdare Müdürü Ali Ertürk, Köy muhtarı ve vatandaşlar katıldı.

Yapılan toplantıda, ilçenin genel sorunlarıyla ilgili vatandaşlarla istişarelerde bulunan Kaymakam Musa Kazım Çelik, sorunların çözümüne ilişkin birim amirleriyle görüştü.

Toplantıda, vatandaşları tek tek dinleyen Kaymakam Çelik, vatandaşların sorunlarını yerinde görmek ve birlikte çözüm üretmek istediklerini belirterek, "Kamu hizmetlerini vatandaşlarımıza daha iyi ve verimli bir şekilde ulaştırmanın çabası içindeyiz. Yaşanılan sıkıntıları ilgili kurumlara daha kolay aktarabilmek, sorunları sizden birebir dinlemek amacıyla bu tür toplantıları gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Devlet ve halk arasında mesafenin ortadan kalktığı ve samimi ortamlarda gerçekleştirilen halk toplantıları çok faydalı olmaktadır" dedi. (YD-EFE)



02.05.2017 11:30:05 TSI

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