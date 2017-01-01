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Sürat Patenine bayan eli değecek



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Çoğunluğunu Erzurumlu sporcuların oluşturduğu Türkiye Sürat Pateni Milli takımının yeni antrenörü Koreli Hye Kyung Kim oldu.

Daha önce de Kore ve Almanya'da sürat pateni antrenörlüğü yapan Hye Kyung Kim, Milli takımın baş antrenörlüğüne getirildi. Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Ahmet Hamdi Gürbüz ile Kim arasında ki sözleşme, Palandöken'de ki 500'lük Buz Paten Salonunda imzalandı. Bir yıllık sözleşme gereğince baş antrenör Kim'e aylık dolar üzerinden ödeme yapılacak. Sıkı disiplini ile tanınan Hye Kyung Kim 1 Haziran'da göreve başlayacak.

Erzurum'da hafta sonu yapılan Türkiye Kısa Kulvar Sürat Pateni yarışlarını da yerinde izleyen evli baş antrenör Kim'in yardımcılığını takımın önceki kazak baş antrenör Artur Sultangaliyev yapacak. Amacının Türkiye'ye sürat pateninde tüm dünyaya duyurmak olduğunu belirten Kim, bunun da birinci şartının disiplinli çalışmadan geçtiğini belirtti, milli takım sporcularına gözdağı verdi.

(ERZ-Y)



02.05.2017 11:30:10 TSI

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