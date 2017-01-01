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Bronz tanrıça heykeli ile yurt dışına çıkmaya çalışan bir kişi yakalandı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de Roma dönemine ait bronz tanrıça heykeli ile Almanya'ya gitmeye çalışan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri Erkilet Havaalanı'nın dış hatlar terminalinden Almanya'ya gidecek olan M.A.E.'nin valizinde arama yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir adet bronz heykel ele geçirdiği öğrenildi. M.A.E. yakalanarak gözaltına alınırken, ele geçirilen bronz tanrıça heykelinin Roma dönemine ait olduğu belirlendi.

Yetkililer, gözaltına alınan M.A.E. hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

(AÖ-Y)



02.05.2017 11:32:05 TSI

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