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Öğrenciler ayakkabı üretimini yakından gördü



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Çamlıca Okulları öğrencileri Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir ayakkabı fabrikasını gezerek ayakkabı üretimini yakından gördü.

Çamlıca Okulları 4-A sınıfı öğrencileri Sosyal Bilgiler dersi "Üretimden Tüketime" teması kapsamında, Malatya Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir ayakkabı fabrikasını ziyaret etti. Fabrikada Endüstri Mühendisi Mahmut Murat Öcal eşliğinde fabrikayı gezen öğrenciler ayakkabı üretiminin her aşamasını yakından görme fırsatı buldular

Ziyarette bir çok şeyi gördüklerini belirten öğrenciler, ayakkabı üretim aşamalarını yakından görmenin kendilerini mutlu ettiğini söylediler.

(BT-



02.05.2017 11:32:07 TSI

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