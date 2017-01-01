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Aydın'da Astım hastalığı anlatıldı

02 Mayıs 2017 Salı, 11:26
Aydın'da Astım hastalığı anlatıldı
Aydın'da Astım hastalığı anlatıldı

(Fotoğraflı)

Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - Aydın'da Dünya Astım Günü faaliyetleri kapsamında ADÜ Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mehmet Polatlı tarafından seminer gerçekleştirildi.
Düzenelen seminer katılımcıların konuşmaları ile başladı. Aydın Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa organize edilen seminer Aydın Kültür Merkezi Hidayet Sayın toplantı salonunda gerçekleşti.
Bulaşıcı olmayan hastalıklara bağlı ölümlerde solunum yolu hastalıkları yüzde 10'unu oluşturduğunu belirten, Aydın Halk Sağlığı Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, "Dünyada 2030 yılına kadar 52 milyon hastanın bulaşıcı olmayan hastalıklardan öleceği tahmin ediliyor. Biz bu hastalıklara bağlı ölümleri yüzde 25 azaltmayı hedefliyoruz. Dünya Astım Günü kapsamında, bu hastalık hakkında farkındalık oluşturmak için İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte bu semineri düzenledik" dedi.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, "Allah bize çok güzel bir beden vermiş. Buna iyi bakmamız lazım. Tabi ilk önce nefesimize akciğerlerimize iyi bakmamız lazım. Bu semineri hazırlayan Halk Sağlığı Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından ADÜ Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mehmet Polatlı, tarafından seminere katılan öğrencilere Astım hastalığı hakkında bilgi verildi. Polatlı seminerde, Astım hastalığının kontrol altına alınabilen bir hastalık olduğunu ve dünyada 300 milyon astım hastasının olduğunu söyledi. Aydın'da astım hastalığının sık görüldüğü yerlerden biri olduğunu ifade eden Polatlı, Aydın'da her beş çocuktan birinde astım hastalığının görüldüğünü belirten Polatlı, hastalığın kişisel, çevresel ve tetikleyici faktörlerinden bahsetti, hastalığın tedavi süreçlerini anlattı.
Seminere Aydın Halk Sağlığı Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, ADÜ Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mehmet Polatlı, Aydın Halk Sağlığı Müdürlüğü personeli, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
(OD-MB-Y)

02.05.2017 11:34:14 TSI
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