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Memur-Sen'den Kütahyalılar'a teşekkür



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü, dünyanın ilk toplu iş sözleşmesi olan 'Fincancılar Anlaşması'nın imzalandığı Kütahya'da kutlayan Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın ile Memur Sen Genel Merkez Yönetimi ile konfederasyona bağlı sendika genel başkanları kutlama sonrası Vali Ahmet H. Nayir'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz ile Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören de hazır bulundu.

Dünyanın ilk toplu iş sözleşmesi Fincancılar Anlaşması'nın imzalandığı Kütahya'nın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne ev sahipliği yapmasından mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Ahmet H. Nayir sorunsuz bir kutlama programı gerçekleştirildiğini kaydetti. Vali Nayir, "Kütahya ilklerin şehri. Çinimizi de yaşatan Dünya'nın ilk toplu iş sözleşmesi Fincancılar Anlaşması'nın 1766 yılında Kütahya'da yapıldığını biliyoruz. Dolayısıyla Memur- Sen bu dünyanın İlk Toplu İş Sözleşmesi'nin Kütahya'da yapıldığını vurgulayarak bu sene 1 Mayıs programını ilimizde gerçekleştirdi. İlimiz kültür, sanat, tarih şehri aynı zamanda böyle ilk olan hususlarıyla da dikkat çeken bir şehrimiz. Arkadaşlarımızın hizmet ve gayretleriyle, sizlerin de hassasiyetiyle herhangi bir sıkıntı yaşanmayan güzel bir program oldu. İlimizin tercih edilmiş olmasından dolayı Kütahya adına bir güzellik oluşturdu. İnşallah bizlere düşen görevler yapılmış, sizleri de burada ağırlayabilmişizdir" dedi.

Ev sahipliğinden ve kabullerinden dolayı Vali Ahmet H. Nayir'e teşekkür eden Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çok güzel bir ev sahipliği yaptığınız için teşekkür ederiz. Alanın güvenliğini alarak sorunsuz, bayram havasında bir 1 Mayıs'ı icra etmemize fırsat verdiniz" dedi.

Dünya'daki ilk toplu iş sözleşmesinin Kütahya'da imzalandığını tüm dünya kamuoyuna duyurduklarını aktaran Ali Yalçın, "Kütahya'nın dünyanın ilk toplu iş sözleşmesinin imzalandığı şehir oluşunu sadece Türkiye duymadı bugün 26 ülkeden katılım vardı. Yaptığımız konuşmalar İngilizce ve Arnavutça'ya çevrilerek kitapçıklar halinde gelen katılımcılara verildi. Dünya'daki ilk toplu sözleşme İngiltere'de imzalandı diye ifade edilir. Bu anlamda bir gizem de aydınlatılmış, Dünya'nın ilk toplu iş sözleşmesinin Kütahya'da imzalandığı bu vesileyle kamuoyuna ifade edilmiş oldu. Memur Sen bir milyonu aşkın üyesiyle Türkiye'deki en büyük konfederasyon, 5 milyonun üzerinde insan için toplu sözleşme masasına oturan, 2 yılda bir alacakları kazanımları milli gelirden pay belirleyen bir konfederasyon. Memurlar için ilk sözleşmeyi yapan konfederasyon Memur Sen, ilk toplu iş sözleşmesinin yapıldığı yerde seslenmiş oldu. Güzel bir tevafuk bu. İnşallah birlik, dirlik ve beraberlik için anarşizmin, vandalizmin, terörizmin esir almadığı meydanlar için bir örnek teşkil eder ve bundan sonra 1 Mayıs'lar hep şölen havasında geçer" diye konuştu.

Ziyaret sonunda Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, günün anısına Vali Ahmet H. Nayir'e Mehmet Akif İnan'ın eserlerini takdim etti. (EFE)



02.05.2017 11:34:27 TSI

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