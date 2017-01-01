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YEREL HABERLER  / BAYBURT HABERLERİ
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Taşhan'da kapılarını Kitap Şenliği için açtı

02 Mayıs 2017 Salı, 11:30
Taşhan'da kapılarını Kitap Şenliği için açtı
Taşhan'da kapılarını Kitap Şenliği için açtı

(Fotoğraflı)

BAYBURT (İHA) - Birçok sanatsal etkinliğe ev sahipliği yapan Taşhan kapılarını bu kez kitap şenliği için açtı. Bayburt Belediyesi'nin ev sahipliğinde Purut Kitabevi tarafından düzenlenen ve 2-8 Mayıs 2017 tarihleri arasında kitapseverleri ağırlayacak olan kitap şenliğinin açılışını Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hakan Kobal ve İl Milli Eğitim Müdürü Atanur Çağlayan birlikte yaptılar.
Açılışın ardından Bayburt ve Bayburt dışından 8 yazarın düzenlenecek imza günleri ile sevenleriyle buluşacağı şenlikte kitap kurtlarının beğenisine sunulan kitapları ilgiyle inceleyen Belediye Başkanı Mete Memiş minik öğrencilere seçtikleri birer kitabı hediye etti. Kitap şenliği Taşhan'ın tarih kokan atmosferinde kitap dolu saatler geçirmek isteyen kitapseverler için kaplarını 8 Mayıs 2017'ye kadar açık tutacak.
(YY-ÖB-Y)

02.05.2017 11:38:36 TSI
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