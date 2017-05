YEREL HABERLER / AKSARAY HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Aksaray'da Sultanhanı bölgesi tarım ve hayvancılık istişare toplantısı yapıldı

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ve Sultanhanı Belde Belediye Başkanı Fahri Solak, bölgedeki köy muhtarları ile bir araya gelerek tarım ve hayvancılık alanında istişare toplantısı yaptı.

Bir tesiste gerçekleştirilen toplantıya bölgedeki köy muhtarları katılırken, 2017 yılında tarım ve hayvancılıktaki gelişmeler ve yapılması gerekenler masaya yatırıldı. Muhtarlarla tarım ve hayvancılık alanında görüşen Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, 2017 yılında çiftçilerin tarım ve hayvancılık sektöründen son derece umutlu olduğunu belirterek, kış mevsiminde ve yaz başlangıcında Aksaray'ın son yılların en iyi yağışını aldığını söyledi. Verimli bir yağışın ardından tarlaların susuz kalmadığına dikkat çeken başkan Koçak, tarım ve hayvancılık kenti olan Aksaray'ın bu yılki rekoltesinin de her alanda yüksek olmasını beklediklerini söyledi.

Sultanhanı Belde Belediye Başkanı Fahri Solak ise, Sultanhanı bölgesindeki tarım arazilerinin kısmi olarak çorak olduğunu belirterek, yağışların iyi olması nedeniyle üreticilerin yüzünün güldüğünü kaydetti. Tarım ve hayvancılığın Türkiye'de olduğu gibi Aksaray'da da son derece önemli bir sektör olduğunu ifade eden Başkan Solak, Aksaray nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığını hatırlatarak, "Üreticilerimiz, çiftçilerimiz bizim baş tacımızdır. Onlar nasırlı elleriyle tarlalarda çalışmazsa, biz yiyecek bulamayız. Bu kadar önemli sektör ve sektör temsilcilerimiz için her zaman elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi.

