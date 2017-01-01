02 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bankacı ve sarraflar ortak toplantıda buluştu

02 Mayıs 2017 Salı, 11:32
Bankacı ve sarraflar ortak toplantıda buluştu
Bankacı ve sarraflar ortak toplantıda buluştu

(Fotoğraflı)

Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - Salihli Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlediği anketin değerlendirme toplantısında bir araya gelen Salihli ve Kula'daki bankacı ve sarraflar, sektörün içinde bulunduğu durum hakkında bilgi alışverişinde bulundu.
Salihli Ticaret ve Sanayi Odası, 15. sektör değerlendirmesini 7. Meslek Grubu olan bankacılar ve sarraflara yönelik olarak gerçekleştirdi. Üyelerin tek tek ziyaret edilmesiyle doldurulan anketleri bir rapor olarak hazırlayan Salihli TSO, sektör temsilcilerinin de katılımıyla bir durum değerlendirme toplantısı yaptı. Salihli'deki 17 banka şubesi, Kula'daki 8 banka şubesi ile Selendi'deki 1 banka şubesi müdürlerinin tek tek ziyaret edilmesi, bunun yanı sıra Kula'da bir, Salihli'de 40 kuyumcunun işyerlerine gidilmesi ile gerçekleştirilen ziyaret ve anketlerin sonuçlarıyla oluşturulan rapor, Salihli TSO Meclis Salonu'ndaki toplantıda barkovizyon eşliğinde, toplantıya katılan sektör temsilcilerine sunuldu. Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, göreve geldiklerinden bu yana 3 yıl boyunca 15 sektördeki üyelerini birebir ziyaretlerle yakından tanımaya gayret ettiklerini, ayrıca uygulanan anketlerle de üyelerin ve sektörlerin nabzını tutmaya çalıştıklarını belirterek, bu güne kadar yaklaşık 800'ü aşkın üyenin işyerlerine gidildiğini kaydetti. Sorunsuz üye hedefine ulaşmak için gerçekleştirilen bu ziyaretlerde uygulanan anketlerin, sektörün durumunu gözler önüne serdiğini kaydeden Yüksel, anketlerde ortaya çıkan sonuçlar ve tespit edilen sorunlar doğrultusunda çözüm önerileri geliştirmeye çalıştıklarını ifade etti. Yüksel,"Göreve geldiğimiz günden itibaren toprak sanayi, sağlık, gıda, hayvancılık, otomotiv, inşaat, tüccarlar, OSB'deki fabrikalar, eğitim gibi farklı sektörlerden 14 ayrı grubu yakından inceleme imkanı bulduk. Bu inceleme yaptığımız 15. sektörümüz oldu. Bu grubun içinde yer alan sigortacıları daha önce ayrıca ele almıştık. Şimdi de bankacı ve kuyumcu üyelerimizi yakından bir bakış attık. Diğer 14 grubumuzda en önemli sorunların başında kalifiye eleman ve finansman gösteriliyordu. Bankacılar ve sarrafların kalifiye eleman ve finansman konusunda sıkıntılı olmadıkları anlaşıldı. Çünkü sarraflar zaten dükkanda tek başlarına yeterli oluyorlar. Bankacılarda da eleman sorunu bulunmuyor ve finansman konusunda da sıkıntı yok. Bu yüzden bu grup en sorunsuz grupların başında yer alıyor" dedi.
(ÖND-Y)

02.05.2017 11:40:56 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
MASKİ'den Selendi'de altyapı çalışması
YEREL

MASKİ'DEN SELENDİ'DE ALTYAPI ÇALIŞMASI
Yunusemreli judocular Nevşehir yolcusu
YEREL

YUNUSEMRELİ JUDOCULAR NEVŞEHİR YOLCUSU
Emekliliğe ayrılan 31 madenciden 1 Mayıs hayrı
YEREL

EMEKLİLİĞE AYRILAN 31 MADENCİDEN 1 MAYIS HAYRI
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
YEREL

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ
Hobi bahçeleri Mesir Fuarında ilgi odağı oldu
YEREL

HOBİ BAHÇELERİ MESİR FUARINDA İLGİ ODAĞI OLDU
Yunan iş heyeti Manisa'da
YEREL

YUNAN İŞ HEYETİ MANİSA'DA
Turgutlu &quot;Televizyon Cumhuriyeti&quot; prömiyerine hazırlanıyor
YEREL

TURGUTLU "TELEVİZYON CUMHURİYETİ" PRÖMİYERİNE HAZIRLANIYOR
MAGİDER'den Manisa tanıtımına büyük katkı
YEREL

MAGİDER'DEN MANİSA TANITIMINA BÜYÜK KATKI
Mehmetçiklere Başkan Kayda'dan yemekli uğurlama
YEREL

MEHMETÇİKLERE BAŞKAN KAYDA'DAN YEMEKLİ UĞURLAMA
Diyanet Vakfı Salihli Şubesi'ne teşekkür belgesi
YEREL

DİYANET VAKFI SALİHLİ ŞUBESİ'NE TEŞEKKÜR BELGESİ
Gördes Atıksu Arıtma Tesisi yarılandı
YEREL

GÖRDES ATIKSU ARITMA TESİSİ YARILANDI
Çiftçinin mahsulü MASKİ'nin koruması altında
YEREL

ÇİFTÇİNİN MAHSULÜ MASKİ'NİN KORUMASI ALTINDA
Yunusemre'de sulanabilir tarım arazisi artıyor
YEREL

YUNUSEMRE'DE SULANABİLİR TARIM ARAZİSİ ARTIYOR
Salihli Belediyesinden işçilere 1 Mayıs kahvaltısı
YEREL

SALİHLİ BELEDİYESİNDEN İŞÇİLERE 1 MAYIS KAHVALTISI
Balık avında kaybolan kişi bulundu
YEREL

BALIK AVINDA KAYBOLAN KİŞİ BULUNDU
EN ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın en değerli havayolu şirketleri
İŞ-YAŞAM

DÜNYANIN EN DEĞERLİ HAVAYOLU ŞİRKETLERİ BELLİ OLDU!

 1
  • 2 İşte Mahmut Tuncer'in kızı
  • 3 İnternetten süs diye aldı, gerçek 47 gün sonra ortaya çıktı!
  • 4 En çok Türk milyarderi bu şehirden çıktı