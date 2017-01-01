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Bankacı ve sarraflar ortak toplantıda buluştu



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Salihli Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlediği anketin değerlendirme toplantısında bir araya gelen Salihli ve Kula'daki bankacı ve sarraflar, sektörün içinde bulunduğu durum hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası, 15. sektör değerlendirmesini 7. Meslek Grubu olan bankacılar ve sarraflara yönelik olarak gerçekleştirdi. Üyelerin tek tek ziyaret edilmesiyle doldurulan anketleri bir rapor olarak hazırlayan Salihli TSO, sektör temsilcilerinin de katılımıyla bir durum değerlendirme toplantısı yaptı. Salihli'deki 17 banka şubesi, Kula'daki 8 banka şubesi ile Selendi'deki 1 banka şubesi müdürlerinin tek tek ziyaret edilmesi, bunun yanı sıra Kula'da bir, Salihli'de 40 kuyumcunun işyerlerine gidilmesi ile gerçekleştirilen ziyaret ve anketlerin sonuçlarıyla oluşturulan rapor, Salihli TSO Meclis Salonu'ndaki toplantıda barkovizyon eşliğinde, toplantıya katılan sektör temsilcilerine sunuldu. Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, göreve geldiklerinden bu yana 3 yıl boyunca 15 sektördeki üyelerini birebir ziyaretlerle yakından tanımaya gayret ettiklerini, ayrıca uygulanan anketlerle de üyelerin ve sektörlerin nabzını tutmaya çalıştıklarını belirterek, bu güne kadar yaklaşık 800'ü aşkın üyenin işyerlerine gidildiğini kaydetti. Sorunsuz üye hedefine ulaşmak için gerçekleştirilen bu ziyaretlerde uygulanan anketlerin, sektörün durumunu gözler önüne serdiğini kaydeden Yüksel, anketlerde ortaya çıkan sonuçlar ve tespit edilen sorunlar doğrultusunda çözüm önerileri geliştirmeye çalıştıklarını ifade etti. Yüksel,"Göreve geldiğimiz günden itibaren toprak sanayi, sağlık, gıda, hayvancılık, otomotiv, inşaat, tüccarlar, OSB'deki fabrikalar, eğitim gibi farklı sektörlerden 14 ayrı grubu yakından inceleme imkanı bulduk. Bu inceleme yaptığımız 15. sektörümüz oldu. Bu grubun içinde yer alan sigortacıları daha önce ayrıca ele almıştık. Şimdi de bankacı ve kuyumcu üyelerimizi yakından bir bakış attık. Diğer 14 grubumuzda en önemli sorunların başında kalifiye eleman ve finansman gösteriliyordu. Bankacılar ve sarrafların kalifiye eleman ve finansman konusunda sıkıntılı olmadıkları anlaşıldı. Çünkü sarraflar zaten dükkanda tek başlarına yeterli oluyorlar. Bankacılarda da eleman sorunu bulunmuyor ve finansman konusunda da sıkıntı yok. Bu yüzden bu grup en sorunsuz grupların başında yer alıyor" dedi.

(ÖND-Y)



02.05.2017 11:40:56 TSI

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