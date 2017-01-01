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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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GEMUT'tan kulakların pasını silen konser

02 Mayıs 2017 Salı, 11:33
GEMUT'tan kulakların pasını silen konser
GEMUT'tan kulakların pasını silen konser

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Gebze Musıki Topluluğu (GEMUT) Korosu hafta sonu Gebzelilere unutulmaz bir konser verdi.
Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri 15 Temmuz Milli İrade Kenet Meydanı'nda bulunan kültür merkezi salonunda birbirinden farklı programlar ile Gebzelileri bir araya getirmeye devam ediyor. Etkinlik kapsamında Gebze Musıki Topluluğu (GEMUT) Korosu hafta sonu Gebzelilere unutulmaz bir konser verdi. Erbil Aydın Şefliğinde GEMUT Türk Sanat Müziği korosu ve solo performanslarını GKM'yi dolduran Gebzeli Türk Sanat Müziği severler için seslendirdi. Kültür-sanat etkinlikleri mayıs ayında da dolu dolu bir program ile Gebzeliler ile buluşacak. Mayıs ayı kültür-sanat etkinlikleri Musa Yaşaroğlu'nun "Bizim Şiirimiz, Bizim Türkümüz" konulu söyleşi ile start alacak. 3 Mayıs Çarşamba günü saat 19:00'da başlayacak olan programa tüm Gebzeliler davetli.
(RFK-Y)

02.05.2017 11:41:45 TSI
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