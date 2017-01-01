YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kayseri Erciyesspor, kendi adına olumsuz rekorlar kırarak 3. Lig'e düştü

Kayseri Erciyesspor, kendi adına olumsuz rekorlar kırarak 3. Lig'e düştü



(Fotoğraflı)



Erhan Kan

KAYSERİ (İHA) - Spor Toto 2. Lig'in sona ermesi ile birlikte Kayseri Erciyesspor 3. Lig'in yolunu tuttu. Bir dönem Türkiye Kupası'nda final oynayan, Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden ve Süper Lig'de üst sıraları zorlayan mavi-siyahlı takım gelecek sezondan itibaren 3. Lig'de boy gösterecek.

Spor Toto 2 ve 3. Liglerde mücadele sona erdi. İkinci Lig, Beyaz ve Kırmızı olmak üzere iki grupta oynanırken, 3. Lig ise üç ayrı grupta oynandı. Bu liglerde küme düşen takımlar belli olurken, içlerinden biri oldukça dikkat çekiyor. Bir dönemin Türkiye Kuipası finalisti Kaüyseri Erciyesspor, İkinci Lig Kırmızı Grup'ta son sırayı alarak küme düştü. Mavi-Siyahlı takım küme düşerken, kırılması güç rekorlara da imza attı. Kayseri ekibi ligde çıktığı 34 maçta tam kalesinde tam 112 gol görürken maç başına 3.29 gol yeme ortalamasına sahip oldu. Ayrıca, bu sezon ligi ekside bitiren tek takım yine Kayseri Erciyesspor oldu. Ligde 1 galibiyet, 3 beraberlik almasına rağmen 9 puanı silindiği için ligi -3 puanda bitiren Kayseri Erciyesspor, mazisindeki büyük başarıları bir kenara bırakarak gelecek sezon yoluna 3. Lig'den devam edecek. Mavi-Siyahlı takımın küme düşmesi ligin 24. haftasında deplasmanda Tokatspor'a 3-1 yenilmesi ile bitime 10 hafta kala kesinleşmişti.

İlk olarak ismini Kayserispor ile yapılan isim değişikliği ile duyuran Kayseri Erciyesspor, Türkiye tarihinde ilk kez aynı ligde üst üste iki sezon şampiyon olan ilk ve tek takım özelliği taşıyor.

(AÖ-Y)



02.05.2017 11:41:56 TSI

NNNN

