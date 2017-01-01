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Kocasinan'da sesler daha güzel çıkacak



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen Kocasinan Akademi Sağlık Günleri seminerleri yoğun ilgi görüyor. Kocasinanlı hanımlara yönelik bu seferde doğru nefes alma tekniklerini ve diyaframın kullanılmasını da içeren 'Sesin Doğru Kullanımı ve Ses Terapisi' başlıklı seminer verildi. Seminere yoğun ilgi gösteren hanımlar, doğru nefes alma tekniklerini öğrenip uyguladı.

Konuyla ilgili kısa açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, eğitim seminerleri ile hanımların daha kaliteli ve daha sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlamanın yanı sıra günlük hayatta da işlerini kolaylaştıracak bilgiler aktardıklarını belirtti. Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi olarak en büyük gayemiz, daha sağlıklı ve daha bilinçli toplumlar oluşturmaktır. Bu kapsamda yeni ve farklı projeler ve çalışmalar yapıyoruz. Vatandaşlarımız için bu tür faydalı eğitim programlarına her zaman destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kocasinan Akademi Yakut Tesisi'nde düzenlenen seminere konuşmacı olarak katılan Memorial Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Murat Koç, 'Sesin Doğru Kullanımı ve Ses Terapisi' konusunu uygulamalı olarak anlattı. Katılımcılara doğru nefes alma teknikleri hakkında bilgiler veren Murat Koç, nefes almanın fiziksel sağlığı olumlu yönde etkilediğini belirtti. Murat Koç, "Sesin doğru kullanımı demek kişinin sesini verimli ve etkin kullanabileceği kişisel ve toplumsal ihtiyaçları karşılayacak bir düzeye getirmektir. Bunun için tek bir yol vardır. Hedef; sesi bulup, yeni davranış biçimi haline getirmektir. Ses yanlış kullanılırsa sorunlarla karşılaşılır. Sesi doğru kullanılması halinde ise sorunların çoğu ortadan kalkar" ifadelerini kullandı.

Kadınlar tarafından büyük bir beğeniyle takip edilen seminer soru-cevap bölümü ardından sona erdi.

(AÖ-Y)



02.05.2017 11:43:34 TSI

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