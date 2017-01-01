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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Yunusemreli judocular Nevşehir yolcusu

02 Mayıs 2017 Salı, 11:37
Yunusemreli judocular Nevşehir yolcusu
Yunusemreli judocular Nevşehir yolcusu

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyespor Judo Takımı Isparta'da gerçekleştirilen ortaokullar grup müsabakalarında başarılı dereceler elde ederek, Nevşehir'de düzenlenecek olan Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.
Yunusemre Belediyespor Judo Takımı Isparta'da gerçekleştirilen ortaokullar grup müsabakalarına damga vurdu. Bayanlarda 28 kilogramda Sura Nil Karasu birinci, 40 kilogramda Sidar Cihangir ile 44 kilogramda Ayşe Baş üçüncü, 48 kilogramda Ceyda Aydın ikinci, 52 kilogramda İlayda Akcagün birinci, Meriç Onganer ikinci, 57 kilogramda Meryem Akıncı üçüncü, + 57 kilogramda Dilara Akdemir ikinci, Irmak Yalınç üçüncü oldu. Judo takımı erkeklerde ise 38 kilogramda Alp Çalışkan birinci, Hilmi Can Çoban üçüncü, 55 kilogramda Emin Atlığ üçüncü oldu. Judo Takımı bu başarıyla Nevşehir'de düzenlenecek Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.
(ÖND-Y)

02.05.2017 11:46:26 TSI
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