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Gümüşhane İl Genel Meclisi'nin Mayıs ayı toplantıları başladı

- Meclis "Deliler" köyünün adının "Deliller" olmasına onay verdi



(Fotoğraflı)



Recep Ergin

GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane İl Genel Meclisi'nin Mayıs ayı toplantıları başladı.

Meclis Başkanı Şerif Bayraktar başkanlığında yapılan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan'ın da katıldığı toplantıların ilk gününde 2 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda ilk olarak gündem maddeleri arasında yer alan Kelkit ilçesine bağlı "Deliler" köyünün adının değiştirilmesiyle ilgili talep görüşüldü. Köylülerin verdiği dilekçeye istinaden İl İdare kurulunda görüşülen ve köyün adının "Deliller" olarak değiştirilmesini öngören teklif maddesi meclis üyeleri tarafından kabul edildi. Meclis onayının ardından dosya tekrar Valiliğe gönderilecek ve bundan sonraki süreç İl İdare Kurulu tarafından yürütülecek.

Gündemdeki bir diğer konu ise Kelkit ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliğinde çalıştırılan araçların giderlerinin İl Özel İdaresi tarafından karşılanmasıyla ilgili teklif yazısı oldu. Yapılan görüşmeler sonucunda birlik bünyesinde Kelkit'in köylerine hizmet veren kanal kazıcı ve çöp toplama araçlarının akaryakıt ve yedek parça giderlerinin İl Özel İdaresi tarafından karşılanması teklifi kabul edildi.

Toplam 5 gün sürecek olan toplantılarda yeni eklenecek gündem maddelerinin yanısıra Balyemez, Yeşildere ve Özdenoğlu konaklarının satışlarıyla ilgili komisyonların hazırladıkları raporlar, imar planları ve İl Özel İdaresi'nin 2016 yılı kesin hesabı görüşülecek.

(RE-ÖS-Y)



02.05.2017 11:51:05 TSI

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