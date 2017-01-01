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Sandıklı Belediyesi asker adaylarına eğlence tertip etti



(Fotoğraflı)



Ali Bayar

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı Belediyesi askere gidecek gençler için eğlence düzenledi.

Belediyeye aitdüğün salonunda yapılan eğlenceye yeni celp döneminde askere gidecek 40 yakın asker ve aileleri katıldı. Geceye katılan Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl asker adaylarına Kur'an-ı Kerim ile Türk bayrağı hediye etti. Vatandaşlarında büyük ilgi gösterdiği gecede bir konuşma yapan Başkan Çöl "Asker eğlencemize katılıp askere uğurlayacağımız genç kardeşlerimiz ile sohbet etme imkanı bulduk. Asker ocağına giderken Kuran-ı Kerim ve Türk Bayrağımızı hediye ettik. Rabbim vatani görevlerini en güzel şekilde yapmayı nasip eylesin inşallah. Programda emeği geçen Kültür ve Sosyal işler müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" dedi.

(AB-GC-



02.05.2017 11:53:43 TSI

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