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Lokman Hekim Anadolu Lisesi öğrencileri Slovakya'ya gidecek

02 Mayıs 2017 Salı, 11:45
Lokman Hekim Anadolu Lisesi öğrencileri Slovakya'ya gidecek
Lokman Hekim Anadolu Lisesi öğrencileri Slovakya'ya gidecek

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Lokman Hekim Anadolu Lisesi öğrencileri, Avrupa Birliği'nin eğitim, gençlik ve spor alanındaki hibe programı olan ERASMUS+ Ana Eylem 2-Stratejik Ortaklıklar projesi kapsamında Slovakya'ya giderek projeyi tamamlayacak.
Amacı eğitimde dil, din, ırk, etnik köken, fiziksel ve zihinsel dezavantajlılık, sosyo-ekonomik düzey eğitimi olumsuz yönde etkileyecek her türlü önyargıları ortadan kaldırıp daha hoşgörülü olmak ve bu sebeple erken okul terkini önlemek, eğitimin kalitesini artırarak Türkiye'ye ve Avrupa'ya daha nitelikli elemanlar yetiştirmek olan proje kapsamında Avrupa ülkelerini gezen öğrenciler, son hareketliliğini Mayıs ayının ikinci haftasında Slovakya'ya giderek tamamlayacak.
Lokman Hekim Anadolu Okul Müdürü Kayhan Atmış, projenin okul açısından büyük önem arz ettiğini, bu proje kapsamında öğrenci ve öğretmenlerini birçok Avrupa ülkesini ziyaret ederek, kültürel etkileşime girdiklerini belirtti.
Proje İrtibat Öğretmeni Pelin Bayramoğlu Kiser ise bu projede Portekiz, Slovakya, İtalya, Çek Cumhuriyeti ve Polonya gibi ülkelerle beraber çalıştıklarını ve bu ülkelerde eğitim ziyaretlerinde bulunduklarını söyledi. Kiser, üç senelik proje kapsamından şu ana kadar önemli bir aşamanın geride kaldığını ve Mayıs'ın ikinci haftasında Slovakya ziyaretiyle projenin tamamlanacağı kaydetti.
(ELF-Y)

02.05.2017 11:53:55 TSI
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