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Kaymakam ve Belediye Başkanı Dündar'ın mahalle ziyaretleri

02 Mayıs 2017 Salı, 11:45
Kaymakam ve Belediye Başkanı Dündar'ın mahalle ziyaretleri
Kaymakam ve Belediye Başkanı Dündar'ın mahalle ziyaretleri
- Ayrancılar Mahallesini ziyaret eden Dündar, sokaklardaki büz boru ve menfezlerde incelemelerde bulundu

(Fotoğraflı)

M.Emin Arvas
VAN (İHA) - Van'ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkanı Tekin Dündar, Ayrancılar Mahallesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Ayrancılar Mahallesini ziyaret eden Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dündar, muhtarı ve mahalle sakinleri tarafından karşılandı. Dağlardan eriyen kar sularının mahalle içerisinden geçmesinden dolayı yollarda bulunan büz boru ve menfezlerin yenilenmesine dikkat çeken Dündar, "İlçemiz kış memleketi. Dağ ve tepelerin yamaçlarına kurulan mahallelerimiz özellikle ilkbahar aylarında ve yaz yağmurlarında yaşanacak sel ve su baskınlarını önlemek için yollarda bulunan büz boru ve menfezli yolların bakıma ihtiyacı vardır. Bu bakımdan yol yapımlarında akan suların taşması sonucu yollara döşeyeceğimiz büz ve menfezlerle mahallelerimde sel ve su baskınlarının önüne geçerek yollarında bozulmamasını ve çamurdan korunmasını engelleyeceğiz " dedi.
Kaymakam Dündar, mahalle ziyareti sırasında bir bakkalda bulunan ve bakkalı işleten çocuklarla da bir süre sohbet etmeyi de ihmal etmedi.
(MEA-ŞAK-Y)

02.05.2017 11:54:12 TSI
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