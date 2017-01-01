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MASKİ'den Selendi'de altyapı çalışması



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, Selendi ilçesine bağlı Halılar Mahallesindeki kanalizasyon çalışmalarını tamamlamasının ardından 3 adet fosseptik inşaatının da çalışmalarına başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisalı vatandaşların yaşadıkları altyapı sorunlarını ortadan kaldırmaya devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü, Selendi ilçesine bağlı Halılar Mahallesinde inşaat çalışmalarının devam ettiği 100 tonluk içme suyu deposunun ardından mahalleye 3 adet fosseptik imalatına başladı. MASKİ Genel Müdürlüğü, Halılar mahallesinin kanalizasyon hatlarını yenilemesinin ardından fosseptik çalışmalarını da tamamlayarak vatandaş ve çevre sağlığını etkileyen atık suları mahalleden uzaklaştıracak. Mahalle sakinlerinin çalışmalardan dolayı çok memnun olduklarını belirten Mahalle Muhtarı Nurullah Utangan, "Mahallemize büyükşehir belediyesi tarafından kanalizasyon altyapımız tamamlandı. İçme suyu şebeke ve içme suyu depo çalışmalarımız da devam ediyor. Şimdide fosseptik için çalışmalar başladı. Bu hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve Selendi Belediye Başkanımız Nurullah Savaş'a çok teşekkür ederim. Mahalle sakinleri yapılan bu hizmetlerden dolayı çok gururlu, çok sevinçli ve çok memnun. Mahallemizin altyapı sorunları tek tek çözüme kavuşuyor. Allah bin kere razı olsun" dedi.

(ÖND-Y)



02.05.2017 11:58:16 TSI

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