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'Uğrak Kadınlar Plajı' sezona hazırlanıyor



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ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kadınlara pozitif ayrımcılık yaparak Alanya-Gazipaşa arasında hizmete açacağı Uğrak Kadınlar Plajı hizmet için gün sayıyor. Kadınlar Plajı'nı Alanya ve Gazipaşa'nın yanı sıra Akseki, Gündoğmuş ve İbradılı kadınlar da kullanabilecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından temeli 2016 yılının Ekim ayında atılan ve yaklaşık 1 milyon liraya mal olan Alanya-Gazipaşa Kadınlar Plajı'nda alt yapı çalışmaları tamamlandı. Plajın çevre ve istinat duvarları örüldü, aydınlatması yapıldı. Plajı çevreleyecek şekilde ağaçlandırma yapıldı. Kısa sürede sosyal tesisleri ve kabinleri de tamamlanacak olan Kadınlar Plajı turizm sezonun başlamasıyla birlikte hizmete açılacak. Alanya'ya 35 ve Gazipaşa'ya 15 kilometre mesafede olan Kadınlar Plajı'ndan sadece bu ilçelerdeki kadınlar değil, Akseki, Gündoğmuş ve İbradı'dan gelecek kadınlar da faydalanabilecek. Kadınlar Plajı hizmete girdikten sonra sabah ve akşam saatleri arasında Gazipaşa'dan hem de Alanya'dan servisler kaldırılacak.

(SÇ-SÇ-Y)



02.05.2017 12:01:08 TSI

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