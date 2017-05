YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İguanalar çocukların ilgi odağı oldu

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de bir petshopta bulunan iguanalara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

İki Eylül Caddesi üzerinde bulunan bir petshopta satışa sunulan iguanalar yoğun ilgi gördü. Özellikle çocukların ilgisini çeken hayvanlar, sakinlikleri ve korkutucu görüntüleriyle dikkat çekiyor. Petshop sahibi Serhat Bayser, iguanaların bitkilerle beslendiğini söyledi. İlginin her geçen gün arttığını da belirten Bayser, "İguanalar yaklaşık 15-20 sene yaşıyorlar. Ortalama boyları 1 buçuk metre ile 2 metre arasında değişiyor. Genellikle bitkisel besleniyorlar. Tropikal ormanlardan geliyorlar bize. Yaşam alanları orası. Tiksinen de var, çok seven de var. Sürekli gördükleri bir hayvan değil sonuç olarak. Eline almak isteyen var, dokunmak isteyen var. Teni nasıl diye. Tenine dokunduklarında soğuk hayvanlar diyorlar ama ilgi bayağı var. Genellikle çocuklar ilgileniyor. Bu şekilde bizde hayvanları gösteriyoruz. Fiyatları boyuna ve ırkına göre değişiyor. Ortalama 150 lira ile bin lira arasında değişen fiyatları da oluyor. Kaçak yollarla girenler var fakat biz burada barındırmak istemiyoruz onları. Fiyatları daha uygun oluyor çünkü onların. Yasal değil yani. Genellikle bitkisel besleniyorlar. Biz burada marul, şu an gördüğünüz gibi roka veriyoruz. Maydanoz, üzüm yiyorlar ve bunları seviyorlar" dedi.

