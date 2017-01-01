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Beyşehir'de Kültür ve Yaşam Merkezi hizmet vermeye başladı



(Fotoğraflı)



Ali Rıza Önses

KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi tarafından kent merkezine yaptırılan Kültür ve Yaşam Merkezi ilçe halkına hizmet vermeye başladı.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin dış mimarisinden esinlenilerek yaptırılan, bünyesinde bin 71 kişi kapasiteli konferans salonu olan göl manzaralı bir Kültür ve Yaşam Merkezi'ni Beyşehir'e kazandırdıklarını söyledi. Başkan Özaltun, Türkiye'nin birçok ilinde ve pek çok ilçesinde olmayan, Konya'da ise 28 taşra ilçesinin kapasite olarak en büyük Kültür ve Yaşam Merkezi'nin tamamlanmasıyla ilçedeki sosyal ve kültürel etkinliklerin bundan böyle daha da ivme kazanacağını belirtti. Özaltun, "Geçmişte ilçeyi yönetmeye talip olan tüm belediye başkanı adaylarının seçim beyannamelerinde vatandaşa vaat olarak verdiği Kültür ve Yaşam Merkezi, bizim dönemimize nasip ve kısmet oldu. Üç yıl öncesinde, biz de seçim beyannamemizde kültür merkezinin yapımının sözünü vermiştik. Şükürler olsun ki, inşaatına başladık ve çok hızlı bir şekilde bitirilerek vatandaşımızın hizmetine sunuldu" dedi.



"Peş peşe talepler geliyor"

Amaçlarının Beyşehirli hemşerilerinin beklediği, bünyesinde çok büyük bir kapasiteye sahip konferans salonunun da yer aldığı bir kültür ve yaşam merkezine ilçeyi kavuşturmak olduğunu anlatan Özaltun, "Bu tesisi ilçemize kazandırırken sadece konferansların yapılabileceği bir kültür merkezi değil, burada çeşitli alanların olacağı bir yaşam merkezi oluşturmak amacıyla da yola çıktık. Konferans salonu konusunda kapasite olarak '1071 mi 2023' mü olsun' diye çok kafa yorduk. Aslında Yeni Türkiye ve Yeni Beyşehir yolunda hedefimiz 2023'tü. Ama Beyşehirimiz çok büyük bir ilçe olmasına rağmen 2023 kişi kapasiteli bir konferans salonu yaptığımızda, salonu doldurma problemi yaşanabileceğini göz önünde bulundurarak salon kapasitesini 1071 olarak revize ettik. Yapılan projede koltuk kapasitesi 1071. Tabi, bu 1071'in de bir anlamı var. Bu tarihin Malazgirt Savaşı ve Malazgirt Zaferi olduğunu hepimiz biliyoruz. Bizim de inşallah önümüzdeki süreçte, 1071'ler, 2023'ler hedefimiz olmaya devam edecek. Büyüyen, gelişen Türkiye'nin yanında inşallah Beyşehirimiz de büyümeye ve gelişmeye devam edecek. Kültür ve Yaşam Merkezimizin tamamlanıp hizmete açılmasıyla birlikte, burada çeşitli etkinlikler de hemen başladı. İlk etkinliğimiz burada, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen sema programı oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımızın ilçe ziyaretleri kapsamındaki toplantısını da burada organize ettik. İlçe Müftülüğümüz ise kutlu doğum haftası kapsamındaki programlarından bazılarını kültür ve yaşam merkezimizde gerçekleştirdi. Mayıs ayında ise okullarımızdan mezuniyet törenlerinin merkezimizde yapılması için peş peşe talepler geliyor. Mayıs ayını da bu şekilde ve diğer etkinliklerle doldurmak üzereyiz. Tabi, boş olduğu, müsait olduğu müddetçe herhangi bir ücret talep etmeden, kurumlarımıza, okullarımıza merkezimizi tahsis ediyoruz, etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.



"Bu bölgede yeni cazibe merkezi oluşacak"

Kültür Merkezi'nin diğer donatılarıyla ilgili bilgiler veren ve bodrum katında düğün salonu olarak değerlendirilebilecek bir alanın da yer aldığını vurgulayan Özaltun, "Orta zemin katta sinema, market yapılabilecek alanlarımız var. Son katlarda ofislerimiz, işyerlerimiz var 12 tane. TOKİ konutlarının manzarasına sahip kafeterya yapılabilecek bir alanımız var. Sergi ve fuaye salonu, 500 araçlık otoparkı ile pek çok donatıya sahip merkezimizin hemen karşısında Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından inşa edilen yarı olimpik yüzme havuzu da bulunuyor. Bu tesisin de hizmete girmesiyle bu bölgede yeni bir cazibe alanı, yaşam merkezi oluşacak. Burası göle nazır konumuyla hem Konya'dan Beyşehir'e gelişte şehri selamlayan bir yapıt haline gelecek. AK Parti belediyeciliği sayesinde Türkiye genelinde olduğu gibi dev projeler hizmetler artık ilçemize de kazandırılmaya başlandı. Bizler Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çizmiş olduğu yolda yürümeye devam ediyoruz. Çünkü örnek aldığımız büyüğümüz o. O, Türkiye'ye Yavuz Sultan Selim Köprüleri, Avrasya Tünelleri yaptığı müddetçe biz de o büyüklükte olmasa da Beyşehir'de de böyle kalıcı eserler yapmaya devam edeceğiz. Bu yolda gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Çünkü milletimiz ve ilçemiz halkı çok güzel şeylere layık" ifadelerini kullandı.

(ARÖ-AH-Y)



02.05.2017 12:04:11 TSI

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