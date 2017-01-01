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MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı mazbatasını aldı



(Fotoğraflı)



Erdal Akbuğa

MALATYA (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Battalgazi İlçe Başkanlığına atanan Mesut samanlı, MHP İl Başkanı Ömer Faruk Kalı'nın katıldığı törenle mazbatasını aldı.

Eski başkan Gökhan Şahin'in istifasının ardından boşalan Battalgazi ilçe başkanlığına Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi tarafından atanan Mesut Samanlı, görevine başladı.

İlçe başkanlığında düzenlenen törene Malatya MHP İl Başkanı, Ömer Faruk Kalı İl ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ile partililer katıldı.

İl Başkanı Ömer Faruk Kalı, yeni İlçe Başkanı Mesut Samanlıya mazbatasını teslim ederek hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı ise ülkenin zor günlerden geçtiğin belirterek, "Bu süreçte, geçmişe dönüp bakmalı, nereden ve nelerden geçip buralara, geldiğimizi sorgulamalı, içtenlikle ve samimiyetle, gerekirse öz eleştirel davranarak geçmişten ders çıkarmalıyız. Karamsarlığa mahal vermeden, oluşturulacak güçlü bir milliyetçi ortamda, demokratik ve eşitlikçi ilkelerle çalışacak olan yönetimimiz vatansever milletimiz ile kucaklaşarak tek yumruk, tek yürek olmalıdır. Yol haritamızı belirlerken geleceğin yüksek medeniyet ufkunda 2023 'ün milliyetçi lider Türkiye'sinde, demokrasi, insan hak ve özgürlüklerinden, eşitlikten ve devletimizin anayasal değerlerinden ödün veremeyiz. Bu millet, cumhuriyet ve demokrasi uğrunda çok canlar feda etmiş, çok ağır bedeller ödemiştir. Çok analar evlatsız, çok evlatlar ana- babasız, kardeşsiz, yarsız kalmıştır. Çok şehitler verilmiş, çok gaziler basılmıştır bağırlara. Fakat yine bu millettir ki, tüm hainliklere, tüm provakatör eylemlere, ideolojik saldırılara rağmen gücünü dünyaya her seferinde daha büyük kararlılıklarla göstermiştir. Milliyetçi Hareket Partisi her zaman Türk milletinin hareket refleksi olmuş ve kritik dönemeçlerde emniyet görevi görmüş ve birçok kronik sorunlarda çözüm merkezi olmuştur. Önemli olan Türk milletinin birliğidir. Öncelikle Türkiye'nin birliğini, dirliğini tehdit eden terör örgütlerini OHAL ilan edilmişken bertaraf etmeliyiz. Bu güne kadar MHP Türkiye'nin sigortası olma görevini başarıyla yerine getirmiştir. Türk milletinin bağrından çıkmış ve tanımını yine Türk Milletinde bulan MHP şartlar ve zemin ne olursa olsun her zaman Türk devletine ve Türk milletine hak ettiği şekilde hizmet edecektir."şeklinde konuştu.

Daha sonra Samanlı yeni ilçe yönetim kurulunu basına tanıttı.

(EA-SD-Y)



02.05.2017 12:05:46 TSI

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