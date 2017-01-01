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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Taşra mahallelerin yolları asfaltlanıyor

02 Mayıs 2017 Salı, 11:57
Taşra mahallelerin yolları asfaltlanıyor
Taşra mahallelerin yolları asfaltlanıyor

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Son belediyeler yasası ile Büyükşehirlere bağlanan taşra ilçe ve mahallere Büyükşehir Belediyesinin hizmetleri devam ediyor.
Bu doğrultuda Araban ilçesinin bir çok taşra mahallesinde sıcak asfaltlama çalışmaları gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Ekipleri, Fıstıklıdağ, Gümüşpınar, Akbudak arasında 16,5 kilometrelik yolun asfaltını tamamladı. Elif mahallesinde 3,5 kilometre yol asfaltlayan ekipler, toplamda 20 kilometre yolda 42 bin ton sıcak asfalt kullandı. Sosyal belediyeciliğin gerekliliğini yerine getiren Büyükşehir Belediyesi, alt yapı ve üst yapı çalışmalarını aksatmadan sürdürdüğü taşra ilçe ve köylerin yanı sıra yeni kurulan yerleşim birimlerinin yol ve asfalt çalışmalarını da yapıyor.
Asfalt serimi çalışmalarını Aşağı Yufkalı, Yukarı Karavaiz, Çiftekoz, Nurettin, Erenbağ, Elif arasında da sürdüren ekipler, ilçeye bağlı diğer mahallelerin yollarına sıcak asfalt ile yama çalışmalarını devam ettiriyor.
Asfaltlama çalışmalarının yanı sıra mahallelerin diğer ihtiyaçlarını de gideren Fen İşleri Ekipleri, cami lojmanı için çimento, kum ve briket, kilit taşı, mucır ihtiyaçlarını da karşılamaya çalışıyor.
Ekipler, diğer yandan Gaziantep Rumkale arasında yama çalışmalarının devam ettiğini belirttiler.
(SD-Y)

02.05.2017 12:06:20 TSI
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