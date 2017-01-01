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Güreşte Bayburt Üniversitesi'nin büyük başarısı



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BAYBURT (İHA) - Bayburt Üniversitesi BESYO, ilk defa katıldığı şampiyonda büyük bir başarı elde ederek Türkiye'nin en köklü üniversitelerini bile geride bıraktı.

Sivas'ta 25-30 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Serbest ve Greko-Romen Stil Üniversiteler Arası Türkiye Şampiyonası'nda Bayburt Türkiye'deki birçok köklü üniversiteyi geride bırakarak ilk 5'e girmeyi başardı. İlk defa şampiyonaya katılan Bayburt Üniversitesi'nin bu başarısı alkış topladı.

Bayburt Üniversitesi'nden serbest stilde, 65 kilo ile Oğuzhan Demir Türkiye şampiyonu olurken, 74 kiloda Aydoğan Altun Türkiye ikincisi, 57 kiloda Muhammed Eygün Türkiye beşincisi oldu. Greko-Romen sitilde ise 80 kiloda Abdullah Saklı Türkiye ikincisi, 85 kiloda Emincan Enez Türkiye üçüncüsü oldu. Toplamda 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz ve bir beşincilik ile ilk 5'e girmeyi başaran Bayburt Üniversitesi gelecek için umut verdi. Şampiyona hakkında bilgiler veren Bayburt Üniversitesi BESYO (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu) takım antrenörü Yrd. Doç. Dr. İzzet Uçan, hedeflerinin takım halinde Türkiye şampiyonu olmayı, fakat bazı sporcuların müsabaka sırasında sakatlanması nedeniyle bu hedefe ulaşamadıklarını belirtti. Şampiyonaya ilk defa katıldıklarını hatırlatan Uçan, ilk yıl olmasına rağmen büyük bir başarı elde ettiklerini dile getirdi.

Hedeflerinin sadece güreşte değil, diğer spor branşlarda da zirveyi yakalamak olduğunu vurgulayan Uçan, "Bu anlamda bu başarıda emeği geçen başta ter döken sporcularımıza, bize her türlü desteği sağlayan Bayburt Üniversitesi yönetimine, Bayburt Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanlığı'na, Bayburt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü akademik ve idari personeline; çalışmalarımızda bize yardımcı olan Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü (GHSM) antrenörü Abdülcelil Köseoğlu'na, Bayburt GHSM'ye ve antrenörü Abdülselam Güngör'e teşekkür ederim" dedi.

Bayburt Üniversitesi'nin elde ettiği başarı hakkında görüşlerini dile getiren Bayburt Üniversitesi BESYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. İhsan Çubukçu, takım antrenörü Yrd. Doç. Dr. İzzet Uçan'a, sporculara ve büyük bir destek sağlayan Bayburt Üniversitesi SKS Daire Başkanlığı'na teşekkür etti. Şampiyonaya ilk defa katılmalarına rağmen önemli ve gurur verici bir başarının elde edildiğini söyleyen Çubukçu, önümüzdeki yıllarda bu başarının üstüne daha büyük başarıları ekleyeceklerini ifade etti.

(YY-ÖB-Y)



02.05.2017 12:06:25 TSI

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