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Konya'nın ihracatı 2017'de artmaya devam ediyor.



KONYA (İHA) - Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk Nisan ayında yüzde 6.14 ihracatını artıran Konya'nın ilk dört ayda yüzde 11.27 ihracat artışı kaydettiğini söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2017 yılı Nisan ayı ihracat verilerini açıkladı. İhracat rakamlarını değerlendiren KTO Başkanı Selçuk Öztürk, "TİM'in açıklamış olduğu verilere göre Türkiye'nin Nisan ayında ihracatı yüzde 4 artışla 11.865.847.380 USD olup ilimizin Nisan ayı ihracat rakamı 128.658.326 USD olarak gerçekleşmiştir. Bu rakama göre Konya il bazında genel ihracattan aldığı yüzde 1.08 pay ile 13. sırada yer almaktadır. Konya'nın ihracatı 2016 yılının Nisan ayına göre yüzde 6.14 oranında artış göstermiştir. 2017 yılı ilk dört aylık ihracat rakamımız 501.583.956 USD olmuştur. 2017 yılı ilk dört aylık rakamı, 2016 yılı ilk dört aylık rakamına göre yüzde 11.27 artış göstermiştir. 2017 de bir önceki yıla göre aylık bazda hızlı ihracat artışı sağlayan Konya, Ocak ayında 115 milyon dolar, Şubat ayında 122 milyon dolar, Mart ayında da 137 milyon dolar. Nisan ayında da 128.6 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiştir. Yılın ilk dört ayında yaptığımız toplam ihracatta yüzde 11.27 artışla 500 milyon dolar barajını geçmiş bulunmaktayız. Bu rakamlar, 2017'nin geneli için umut verici bir gelişmedir. Hedefimiz 2017'de 1,5 milyar doların üzerinde ihracat rakamı elde etmektir. Türkiye ekonomisinin 2017'de iyileşme sürecine girmesi beraberinde Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya ve ABD'ye ihracat artışından Konya da olumlu olarak etkilenecektir. Ayrıca şehir olarak tüccar ve sanayicilerimiz dünya açılma noktasında daha istekliler. Çalışarak ihracatımızı artıran tüm tüccar ve sanayicilerimizi kutluyorum. Müteşebbislerimiz azimli ve inançlı çalışmaları sayesinde ilerleyen aylarda daha yüksek oranlarda ihracat artışı yakalayacaktır. Böylelikle hem şehrimiz hem de ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

(AH-Y)



02.05.2017 12:11:32 TSI

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