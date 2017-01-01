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Haliliye Belediyespordan başarı üstüne başarı



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediyespor, Diyarbakır'daki atletizm ile Mersin'deki kickboks şampiyonalarında aldığı şampiyonluklarla dikkatleri üzerine çekti.

Diyar bakır'da düzenlenen Türkcell Küçükler Bölge Atletizm Şampiyonasında Haliliye Belediyespor takımı, 4 şampiyonluk alarak turnuvanın gözde takımı oldu. Ferdi yarışlarda 80 metrede Bedriye Yılan, fırlatma topu yarışında Reyhan Çiçek, uzun atlamada Aslı Yaşlı ve 400 metre koşusunda Dülşah Malkoç şampiyon oldu. Takımlar mücadelesinde Haliliye Belediyespor Atletizm Kızlar Takımı 24 takım içerisinde birinci, erkekler takımı ise 30 takım arasında 2'nci oldu.

Kickboks takımı Mersin'de 7 şampiyonluk aldı

Haliliye Belediyespor Kickboks Takımı ise 16 ilden 620 sporcunun yer aldığı Mersin'de düzenlenen Akdeniz Kickboks Şampiyonasında 7 şampiyonluk aldı. 19 sporcuyla yarışmaya katılan Haliliye Belediyespor Kickboks Takımı, 7 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak turnuvada adından söz ettirdi.

(AK-SD-Y)



02.05.2017 12:12:56 TSI

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